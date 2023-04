France Bleu Besançon et la Foire Comtoise : directs, jeux et cadeaux

Plus de 20 heures de direct depuis la Foire

Pour cette 95ème édition retrouvez France Bleu Besançon en direct durant les 9 jours de foire depuis Micropolis à Besançon. Emissions en direct les week-ends de 11h à 12h30, du lundi au vendredi de 16h à 19h, et aussi en bonus de 10h à 12h jeudi et vendredi.

A côté des émissions l'équipe France Bleu Besançon anime le plateau pour vous faire vivre des moments inoubliables : karaokés, blinds tests, rencontres avec les miss de Franche-Comté, découvertes de nos délicieux produits régionaux et bien d’autres animations avec des invités comme France 3 Franche-Comté et Orange.

Votre séjour au Portugal à gagner ✈

L’invité d’honneur de la foire comtoise est le Portugal cette année ! Pour l'occasion France Bleu Besançon et Micropolis vous offrent votre séjour de 7 nuits pour deux personnes dans le Sud du Portugal. Vous allez profiter des longues plages de sable fin, des spécialités culinaires de l'Algarve ou encore vous mettre à la plongée !

Et à gagner également pendant la foire : un vélo électrique, un smartphone et de nombreux cadeaux surprises 🎁

Le Portugal invité d'honneur de la Foire Comtoise 2023 © Getty - thethomsn

Pour nous rejoindre

Pour assister à nos émissions, jouer à notre grand jeu concours et profiter de nos animations, RDV à Micropolis Besançon, Hall Accueil Nord, stand A03, du samedi 13 au dimanche 21 mai. On vous attend nombreux ! 😍