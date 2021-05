France Bleu Besançon fête la Radio !

Du lundi 31 mai au dimanche 6 juin, c'est la 1ère Fête de la Radio. Non seulement la radio a 100 ans, mais on célèbre aussi les 40 ans de la libération des ondes en 1981, le lancement de la radio numérique – le DAB+ – et les 35 ans de France Bleu Besançon... Autant dire qu'il faut marquer le coup !