France Bleu Besançon partenaire du Besançon International Tattoo Show !

France Bleu Besançon est partenaire d’un événement incontournable : le Besançon International Tattoo Show ! Pour la 9ème année, le salon du tatouage de Besançon revient pour vous faire encore plus vibrer les 18 et 19 juin à Micropolis.

Il était une fois, le tatouage…

Des milliers d’années d'existence ça se raconte, ça s’illustre, ça s’expose. Le Besançon International Tattoo Show n’y manque pas ! Une zone d'exposition liée à la culture tattoo est dédiée pour cet événement. Une belle occasion de revenir sur les différentes techniques et l’évolution des styles tout au long de l’histoire.

Trouvez votre style, votre technique grâce aux 250 artistes tatoueurs et immortalisez le moment !

Cet art ancestral est mis à l’honneur pendant deux jours ! Deux jours durant lesquels vous aurez l’opportunité d’aller à la rencontre d’artistes afin de rentrer dans leur univers.

Parce que le tattoo existe depuis des milliers d’années et qu’il se décline de mille et une façons, ce sont près de 250 tatoueurs régionaux, nationaux et internationaux du moment qui seront rassemblés pour vous faire découvrir la culture du tatouage et … VOUS TATOUER SUR PLACE ! Faire venir des artistes des 4 coins de la région, de la France et encore plus largement du monde, c’est vous offrir l’occasion de trouver le style, la technique qui vous correspond le mieux et d’immortaliser le moment en direct.

Immortalisez le moment !

Entre Old school, Néo traditionnel, Réalisme, Black Work, Japonais, Néo Japonais et bien plus, venez trouver l'aiguille qui s'harmonise le mieux avec vos envies !

Vous trouverez la liste des artistes présents sur l’événement en cliquant ici !

Donnez-vous un nouvel élan !

Le Besançon International Tattoo Show c’est aussi des stands marchands. Une vingtaine de marchands viennent exposer leurs produits. Entre vêtements, accessoires, sacs et tableaux vous aurez de quoi donner du peps à votre vie !

La liste des marchands est disponible en cliquant ici !

Un tatouage = Un trophée à la clé !

Pour cette 9ème édition, de nouvelles pièces seront récompensées lors des concours de tatouage ! Un jury d’exception a été composé avec Cynthia Xin, la créatrice de l’affiche de Besançon International Tattoo Show, Cri7mi, la nouvelle vague du réalisme et Niko Nerdo, le maître du Blackwork.

Un jury exceptionnel !

Qui aura à la fin du week-end le trophée “Besançon International Tattoo Show 2022”, spécialement créé pour l’occasion, décerné au meilleur tatouage réalisé sur les 2 jours d’événement ?

Le programme des concours est disponible ici !

Encore plus de vibration avec des animations de folie !

Shamay Dancer, danseuse hybride professionnelle du feu et de la manipulation d’objets depuis 2007, vous fait découvrir son univers ! Entre Néo Burlesque Électronique et Fusion Orientale Acrobatique, vous n’allez pas être déçu !

SHAMAY DANCER

The danger show vous propose un incroyable spectacle ! Charlie Atlas, lanceur de couteaux, vient d’Ecosse. Sa passion ? Lancer des objets tranchants sur les dames. Sa victime est Femke Fatale, modèle et hôtesse de Belgique. Du suspens, de la dangerosité et beaucoup de frissons vous attendent !

TATTOO CIRCUS

Un événement sans musique ? Non ! Besançon International Tattoo Show a fait une sélection de DJ bisontins issus de la culture Hip Hop ! DJ Sonar, DJ Masta, DJ Fresh et bien d’autres vous feront bouger !

DJ FRESH

Le programme en intégralité juste ici !

Pour vous, un espace restauration et un bar sont à votre disposition sur place !

Infos pratiques

Cette édition s’annonce palpitante et elle n’attend que vous ! Réservez vos places en ligne !

Horaires :

Samedi : 11h - 23h (coupe fil pré-vente 10h30)

Dimanche : 11h - 20h (coupe fil pré-vente 10h30)

Adresse :

PARC DES EXPOSITIONS MICROPOLIS

3 BOULEVARD O 25000 BESANÇON

Sur un parc de 110 000 m2, Micropolis est à 3 Km du centre ville

et à proximité des grands axes routiers.

Site internet : www.micropolis.net

France Bleu Besançon vous fait vivre l'événement grâce aux acteurs de cette convention ! Suivez leur témoignage à la radio !