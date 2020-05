France Bleu Breizh Izel avec ses partenaires

Depuis ce lundi 11 mai, notre pays se déconfine et tente de retrouver ses habitudes. A Quimper, dans ses nouveaux locaux, France Bleu Breizh Izel relance peu à peu ses programmes. Traditionnellement, les mois de mai et juin sont ceux des calages et des réunions préparatoires avant les rendez-vous estivaux. Qu'elles soient sportives ou culturelles, nos grandes opérations extérieures jalonnent le printemps puis l'été. Pour beaucoup, les plus longues journées de l'année sont celles du repos, du répit. Ici, dans notre bouillonnant bout du monde, aucune pause ! Notre région foisonne d'activités et votre radio de service public se doit évidemment de les accompagner au maximum. Cette richesse, nous la vivons avec bonheur, aux côtés de tous les organisateurs et de leurs bénévoles. Et nous en sommes très fiers !

Oui, à l'heure du déconfinement et au moment où l'on ose espérer un bel été près de chez soi, nous pensons à toutes ces manifestations qui ont été annulées, reportées, mises en sommeil. Elles vont nous manquer, ces fins d'après-midi au soleil, dans une prairie de Crozon, lors du Festival du Bout du Monde. Ces passages de musiciens en direct des Quais de l'Odet pendant le Festival de Cornouaille, devant la Ville Close de Concarneau aux filets bleus, face au couchant et à la mer d'iroise lors des Petites folies et devant le port de plaisance de Lorient sur le Festival Interceltique, sans oublier les retrouvailles avec les vieilles coques et les équipages de Brest 2020 et des Temps Fête de Douarnenez.

N'oublions pas nos sportifs ! Le cyclisme et le football représentent aussi une belle part de notre activité. Grosse pensée pour nos cyclistes des Boucles de l'Aulne de Châteaulin, du Tro Bro Leon, du Kreiz Breizh Elite, de l'Essor Breton et de la Sportbreizh Trophée France Bleu Breizh Izel. Les finales enflammées des tournois de foot de de Dirinon et Plomelin constituent aussi des rendez-vous habituels depuis des lustres, vivement l'an prochain ! Enfin, nous aurions évidemment adoré fêter en grandes pompes le maintien du Stade Brestois parmi l'élite par un beau soir du mois de mai. La tournée au pénalty derrière la tribune de la route de Quimper attendra...

Au moment où nous tentons de reprendre une vie normale, nous pensons à tous nos partenaires : sans vous, même si le soleil est au rendez-vous, cet été 2020 ne sera certainement pas aussi chaud.

Gurvan Musset, Directeur de France Bleu Breizh Izel