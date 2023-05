France Bleu Breizh Izel en direct du Festival Les Petites Folies en Pays d'Iroise à Lampaul-Plouarzel 2023 !

France Bleu Breizh Izel radio partenaire officielle du Festival Les Petites Folies en Pays d'Iroise à Lampaul-Plouarzel du 26 au 28 mai 2023

Situé dans un cadre exceptionnel à Lampaul-Plouarzel, le Festival Les Petites Folies en Pays d'Iroise vous propose un week-end exceptionnel avec une programmation riche en variété et artistes internationaux. Au programme, un cocktail iodé composé de superbes concerts, des moments de partage, des rencontres, de la bonne humeur… et surtout un moment unique en bord de mer pour profiter en famille ou entre amis !

La programmation :

Vendredi 26 mai : Martin Solveig, La Femme, Groundation, Babylon Circus, B.R.E.T.O.N.S, Marie Flore, Manu Digital feat Caporal Negus

Samedi 27 mai : Vitalic, Skip The Use, Caballero et JeanJass, L’Entourloop with N’Zeng, Troy Berkley and BlabberMouf, Bianca Costa, Pogo Car Crash Control, Barbara Rivage, DJ Prosper

Dimanche 28 mai : Benjamin Biolay, Deluxe, Lujipeka, Adé, Brin d'Zinc, Seun Kuti & Egypt 80, Startijenn, DJ Wonderbraz

Vivez le Festival en direct avec Baptiste Mebrouk & ses nombreux invités ce vendredi 26 mai de 16h00 à 18h00 avec un "live" du Collectif B.R.E.T.O.N.S de 18h00 à 19h00 et ce samedi 27 mai de 16h00 à 18h00