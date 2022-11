France Bleu Breizh Izel en direct du Saint-Pol - Morlaix ce dimanche 6 novembre !

France Bleu Breizh Izel partenaire radio officielle du Saint-Pol-Morlaix et du Taulé-Morlaix !

Retrouvez-nous en direct de Morlaix ce dimanche 6 novembre de 14h00 à 17h00 avec Jérôme Lebreton et Gurvan Musset : invités, reportages, analyses et témoignages

LE RENDEZ-VOUS BRETON DU RUNNING

Le Saint-Pol-Morlaix c’est 2 courses internationales le même jour : un 22km et un 10km ! L’organisation est la plus ancienne des courses sur route de Bretagne et une des plus anciennes en France. Dans le jargon on l’appelle le “Diamant Breton” ! Plusieurs fois primée à l’échelon français, 3 fois support de championnats de France sur les 2 distances (un record), le Saint-Pol-Morlaix est une des références dans la course à pied.

LE SAINT-POL-MORLAIX by Le Télégramme Départ à la cathédrale de Saint-Pol de Léon, circuit de 22km pour arriver au viaduc de Morlaix. Une première moitié de parcours plutôt montante, puis une fin de parcours plus descendante. LA course à faire en Bretagne, avec beaucoup d’encouragements et une belle ambiance. Envie de connaître votre temps au semi-marathon ? Un point de chronométrage sera installé aux 21,1km !

TAULÉ - MORLAIX by France Bleu Breizh Izel Après un départ au centre bourg de Taulé, au droit du complexe sportif, le circuit fait une boucle de 3 km dans l’agglomération, avant d’aborder un faux-plat descendant, puis montant. Au 4ème km se profile la descente de Lannuguy (2 km), pour terminer par un parcours entièrement plat de 4 km. Parcours de ville à ville, particulièrement facile.

Saint-Pol-Morlaix 2022 : le rendez-vous des champions !

Faites découvrir le plaisir de la course à vos enfants avec les 3 courses spéciales petits champions

Mini-Marathon (8 - 10 ans) | 2km à 13h15

Benjamins (11 - 12 ans) | 3km à 13h

Minimes (13 - 14 ans) | 5km à 13h20

UNE COURSE PARRAINÉE PAR UN CHAMPION DU MONDE

Le champion du monde Pierre-Ambroise Bosse , autrement dit PAB ainsi que son conseiller et ami Bryan Cantero , multiple champion de France, parrainent cette année la course Saint-Pol-Morlaix Spécialiste du 800 mètres en 1min42s53, il détient également depuis 2016 le record d’Europe du 600 mètres en 1min13s21. Envie de le rencontrer ? Pierre-Ambroise Bosse sera présent sur la course ! Envie de découvrir un athlète de haut niveau tout en profitant d’une belle course bretonne ?