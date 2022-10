France Bleu Breizh Izel partenaire du Festival Les Aventuriers de la Mer à Lorient du 12 au 16/10/22

Cette année, le Festival s’est associé à la Fête de la Science et au retour de la goélette Tara. Quatre jour uniques à Lorient La Base pour des rencontres, expositions, projections, ateliers, visites de bateaux et spectacles.

ⓘ Publicité

France Bleu Breizh Izel partenaire radio officielle du Festival Les Aventuriers de la Mer 2022

L'Océan, un monde à explorer

Le Festival Les Aventuriers de la mer c'est du 12 au 16 octobre sur le site de Lorient La Base et à la Cité de la Voile Eric Tabarly pour mettre à l’honneur les aventurier.e.s maritimes du XXIe siècle.

Face aux défis climatiques et sociétaux, des hommes et des femmes de tout horizon maritime cherchent des solutions, innovent et, par leurs visions et leurs actions, ré-enchantent notre monde. Pendant 5 jours, des aventuriers, scientifiques, explorateurs, navigateurs, réalisateurs, photographes, artistes, seront présents pour échanger, discuter et se rencontrer.

Cette 7e édition sera une édition unique puisqu’elle est concoctée en étroite collaboration avec la Fête de la Science Morbihan (coordonnée par l’Espace des Sciences/Maison de la Mer) et la Fondation Tara Océan autour de plusieurs temps forts : « L’océan, un monde à explorer

* 4 jours d’événement à Lorient la Base sur les aventures maritimes, les sciences et les océans

* 3 villages sur le site de Lorient La Base : le Village du festival Aventuriers la mer à la Cité de la Voile, le village des Sciences de l’Océan dans le bunker K2 et le village « les artistes embarqués de Tara » dans la scène de musiques actuelles, Hydrophone.

* Mercredi 12 octobre : Ouverture du festival hors-les-murs au Théâtre de Lorient avec « Danser l’océan » : une rencontre avec la chorégraphe catalane Aina Alegre et le réalisateur Vincent Bruno suivie de la projection "Habiter le seuil".

* Jeudi 13 et vendredi 14 octobre (scolaires), samedi 15 et dimanche 16 octobre (grand public): C'est la Fête de la science avec un magnifique Village des Sciences de l'Océan dans le bunker K2, Lorient La Base : animations et expérience au programme.

* Jeudi 13 octobre, 18h : Inauguration du festival à la Cité de la Voile avec la rencontre « Océans et climats : le rôle des océans dans le changement climatique ? » avec Jean Jouzel et la Fondation Tara Océan

Dans le bunker du musée sous-Marin Flore S-645, venez découvrir la projection de "Rêves de glace" avec JVD.

* Vendredi 14 octobre sera consacrée aux projets maritimes, inventifs, éco-citoyens de demain : la journée des Initiatives maritimes.

* Samedi 15 octobre, 15h30 : le retour de la goélette Tara à Lorient après trois ans d’expéditions autour du monde sur la mission « Microbiomes : comprendre le peuple invisible de l’Océan » et un programme riche pour tous, pendant tout le week-end.

* Dimanche 16 octobre : une clôture de festival riche en émotions avec la performance chorégraphique in situ de la chorégraphe catalane Aina Alegre dans le Bunker K3 et et la rencontre avec l'équipe d'expédition Endurance 22, qui a découvert plus de 100 ans après l'épave du navire de Schakleton !

L'équipe d'expédition Endurance 22 a découvert plus de 100 ans après l'épave du navire de Schakleton - Falklands-Mariti

Un événement qui s’adresse à tous pour éveiller à la mer, susciter des débats sur les enjeux maritimes et participer au changement des regards.