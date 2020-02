France Bleu Breizh Izel partenaire Radio Officielle du Festival des Filets Bleus Concarneau du 12 au 16/08/20

Le Festival des Filets Bleus est une des plus grandes fêtes traditionnelles de Bretagne, une vitrine de la culture et du patrimoine bretons... un festival atypique par son histoire et son fonctionnement ! Et 2020 marque la 100ème édition ! 👉 Découvrez la programmation du Festival...🎶🎶

L’édition 2020 du Festival des Filets Bleus à Concarneau : La 100ème !

Pour cette 100ème édition, Le Festival offre une superbe affiche musicale avec toujours la gratuité de l’essentiel des concerts et animations et un cadre magique : le port de Concarneau face aux remparts de la Ville Close !

La programmation détaillée jour par jour :

Mercredi 12 août :

Barbara Luna “Je suis argentine parce que je suis née en Argentine... Mais je me sens du monde. Ça ne s’explique pas, ça se vit…” Brandissant fièrement les racines amérindiennes et africaines de la musique « Latino », la charismatique Barbara Luna a auto-produit son dernier album « Hijos del Sol ». Elégante et festive, sa musique mêle les milongas (ancêtres paysannes du Tango urbain) à des sonorités jazz, pop, actuelles et ses chansons, portées par sa voix puissante et chaude, nous donnent toujours la chair de poule…..

Green Lads Deux nouveaux musiciens ont rejoint l’aventure celtique : deux violonistes et un joueur de whistle (flûte traditionnelle irlandaise) colorent donc cette année l’univers traditionnel celtique de beats électro énergiques ! L’univers traditionnel celtique irlandais est un terrain de jeu incroyablement riche pour le trio. L’énergie de la musique électro s’intègre à merveille dans leurs reprises et compositions originales, irrésistiblement dansantes. Vous redécouvrirez dans leurs clips les paysages époustouflants de l’Irlande et du pays breton, traversés par une bande de joyeux troubadours.

Jeudi 13 août :

Bel air de Forro C'est en juin 2018 que Bel air décide d'inviter WANDER PIO pour amorcer un travail de rencontre musicale sur les rythmes de la région de Pernambuco (Nordeste brésilien). Rendant hommage à ces sons venus des champs de canne à sucre, l'univers musical de cette nouvelle formation nous amène au milieu des rythmes du cavalo marinho, da boiada et bien sûr du Forro embarquant le public au plus profond des racines du Nordeste. Fidèle à sa tradition d’enflammer les pistes de danse à coup de rythmes du nordeste brésilien, Bel Air De Forro et Wander Pio fait une part belle au forro des années trente et au coco de plage. Reprenant l’orchestration des trios de forro traditionnels (chant, accordéon et percussions), Le groupe vous proposera compositions originales et reprises à découvrir sans modération. Vous découvrirez la force musicale de ce quatuor éphémère et sa capacité à vous embarquer dans ses rondes. « Vamos embora então dansar ate ao final da noite... »

Salsa Celtica Salsa Celtica fête son 25e anniversaire en 2020 avec une date Celtic Connections au début de l'année, des apparitions au festival, une courte tournée au Royaume-Uni en novembre et la sortie de 2 CD de compilation. Ce fut un voyage remarquable qui les a conduits des salles des villages de l’Écosse à certains des lieux et festivals les plus prestigieux du monde. Leur synthèse unique de la salsa latino-américaine avec la musique écossaise et irlandaise produit un mélange irrésistible de passion, d'énergie et de joie, ce qui en fait l'un des numéros live les plus excitants en tournée aujourd'hui. Quand un groupe de musiciens à Édimbourg, en Écosse, s'est engagé sur le chemin improbable de former un groupe de salsa dans un pays plus célèbre pour le hard rock et la musique folklorique, peu de gens leur auraient donné beaucoup de chances de survie et encore moins d'avoir leur voix entendue et aimée en Amérique latine. Pourtant, 25 ans après ces guerriers improbables et obstinés appelés Salsa Celtica ont fait exactement cela. Ils ont joué à guichets fermés en Colombie et dans le monde entier du Lincoln Center de New York à la tête d'affiche des festivals mondiaux, jazz et folk les plus respectés au monde. Le groupe s'est réuni à Édimbourg à un moment où il y avait énormément de créativité et d'exploration et d'essayer de nouvelles idées dans le club celtique, le jazz et la danse et les scènes de musique live. La ville était un terreau fertile pour de nouvelles idées avec de nombreux bars et clubs de musique en plein essor dans la ville. Étant une petite ville, les musiciens se connaissaient à peu près tous, ce n'était donc pas un saut énorme pour la Salsa Celtica à l'origine orientée salsa de se connecter avec des musiciens folk désireux d'explorer de nouvelles idées et de continuer à créer des fusions entièrement nouvelles qui créé le son distinctif du groupe. En 2020, nous célébrons l'écriture et la musique depuis plus de 25 ans avec la sortie de 2 CD de compilation de la musique du groupe. L'un se concentrant davantage sur le crossover folk celtique et salsa et le second se concentrant davantage sur les œuvres de salsa dura du groupe. L'année commence avec une apparition du Salsa Celtica 25th Anniversary Band Band au Glasgow Celtic Connections Festival. Avec le groupe normal déjà assez grand augmenté par des invités spéciaux et d'anciens membres du groupe, cela devrait vraiment être une soirée très spéciale. L'été verra le big band jouer quelques festivals et en novembre 2020, Salsa Celtica entreprendra une courte tournée au Royaume-Uni ainsi qu'un retour en Colombie.

Salsa Celtica - ©Archie MacFarlane

The Sidh The SIDH s'est fait remarqué en 2016 sur la scène nationale Italienne, en se présentant à l'émission TV "Italia's got Talent". En recherche constante de nouvelles perspectives musicales, The SIDH propose une musique originale et innovante, le résultat d'une combinaison d'influences celtiques et hautement contemporaines, où whistles et bagpipes se conjuguent habilement aux guitares, aux claviers et percussions. The SIDH fait partie de ces jeunes groupes de la scène World au parcours impressionnant : les quatre musiciens ont déjà sillonné et partagé les scènes des quatre coins du globe avec des artistes de renommée internationale tels que Carlos Nuñez (Espagne), Hevia (Asturie), Lindsey Stirling (États-Unis), Celkilt (France), ou encore les Red Hot Chilli Pipers (Écosse). L'album "NITRO", sorti en 2014, a été sélectionné comme meilleur album World Music sur Amazon Italia et s'est rapidement imposé au Top 10 World Music sur Itunes, en 2014 et 2016. Le dernier single "IRIDIUM" a été classé comme la meilleure vente dans la catégorie World Music sur Itunes Italia, en 2016. The SIDH a été nommé en 2014 comme le meilleur groupe celtique international aux Australian Celtic Music Awards.

Vendredi 14 août :

Création Cercle Ar Rouedoù Glas

Festival des Filets Bleus à Concarneau

The Stranglers 1974-2020 | 46 ans de carrière Formés en 1974, les provocateurs Stranglers s’apprêtent à enthousiasmer le public une fois de plus avec leur son britannique si distinctif. La setlist est taillée pour le live, avec les classiques “Golden Brown”, “Always The Sun”, “No More Heroes” ou “Peaches”. Attendez-vous également à quelques surprises... Au cours de sa dernière tournée - comprenant une Cigale de Paris complète - le groupe a repensé certains éléments, qui viendront s'ajouter aux tubes qui ont pavé leur carrière pour un show unique. The Stranglers est incontestablement un des groupes anglais les plus excitants et influents de ces dernières décennies, avec 24 singles et 18 albums classés au Top 40. « Chaque concert des Stranglers est un événement, une rencontre sulfureuse entre la réalité et le rêve, l'équilibre entre la fureur et la beauté » « Quarante ans après leur premier hit, No More Heroes, ils tiennent toujours le haut du pavé, lancé en pleine gueule du disco à la fin des années 70 ».

The Stranglers

NOON Formation unique dans le paysage musical actuel, NOON fait le pari de briser les codes en associant musique électronique et la puissance sonore de quatre cornemuses. En concert, le quintet secoue les foules et happe son public. Aussi bien influencés par l'électro, la trap ou les musiques traditionnelles de Bretagne, les cinq membres de NOON n'ont pas fini de surprendre. En 2020, le groupe continue sa route avec la sortie de leur premier EP et de nombreux concerts prévus en France et à l’étranger !

Samedi 15 août :

La Bordée La Bordée est un équipage d’hommes composé d’une quarantaine de chanteurs et musiciens qui interprète à trois voix des chants de marins traditionnels et contemporains. »La Bordée » est née en 1998 d’une amitié entre des amateurs de ce patrimoine maritime et de la volonté de le faire partager au plus grand nombre. Originaire de Trégunc, petite ville côtière du sud Finistère, le groupe qui répète chaque semaine a progressivement élargi son audience et sa réputation à toute la Bretagne, la France et aussi à l’étranger. Il réalise une trentaine de prestations chaque année. Parmi nos références : « Le Cornouailles » à Quimper, le « Festival du chant de marins » de Paimpol, le « Festival Interceltique de Lorient », le « Festival des Filets Bleus » de Concarneau, le « Festival de chants de marins » de falmouth en Cornouaille anglaise, le « Festival interceltique de Kilkeny » en Irlande, le « Festival Kann Al Loar » de Landerneau, « Les Tonnerres de Brest », « La Fête de la Belle Angèle » à Pont-Aven, … Dotée d’un répertoire de plus de 120 titres, « La Bordée » a créé un atelier d'écriture afin de proposer ses propres chants et participer ainsi au renouveau du genre. « La Bordée » a enregistré 5 CD. Elle a produit « Best off » en 2018 pour son vingtième anniversaire. Et à cette occasion elle a organisé à la Pointe de Trevignon (Tregunc) une « Fête du Chant de Marins ». Le succès a été tel que nous avons décidé de ré-itérer cette fête en 2020 et espérons la pérenniser tous les deux ans.

La Bordée sur scène

Tiken Jah Fakoly Véritable étendard d’une jeunesse africaine dont il porte haut la soif de liberté et de changement, le héros du reggae moderne est aussi le haut-parleur de tout un continent. Auteur d’une discographie engagée, comme en attestent les titres de ses disques, il n’a cessé de mêler les lignes de la musique et du combat : le verbe comme une arme, les disques comme des brûlots. Originaire de Côte d’Ivoire, tombé dans la musique dès son jeune âge, Tiken Jah Fakoly a conquis son pays natal avant de se lancer dans une carrière internationale qui l’a conduit à collaborer avec les plus grands (Sly Dunbar et Robbie Shakespeare, Zebda, Steel Pulse, Bernard Lavilliers, Akon...). En l’espace de dix albums, il a édifié une oeuvre sauvage, indomptable, un subtil mélange d’arrogance et de musique émaillée de déclarations fracassantes sur la politique internationale. Menacé, contraint à l’exil pour avoir parlé trop haut, l’Ivoirien est un authentique artiste engagé, sur scène comme sur le terrain, alliant dans l’écrin luxueux de son reggae international la lutte et l’espérance, le combat et la fête. Auréolée d’un espoir immense pour les générations futures, la caravane Fakoly défriche en musique un monde meilleur.

Le Monde est chaud - en duo avec Soprano / We Love Africa / Nouvel album ‘Le Monde est chaud’ - sortie le 17 mai

Kervegan’s Voilà maintenant plusieurs années que le groupe fait parler de lui. Toujours 100% DiY, le groupe revendique toujours Rock’n’Roll Celtique Festif. C’est au début des années 2000 que Kervegan’s voit le jour. Du lycée, aux bancs des facs, puis l’entrée dans la vie active, Kervegan’s traverse les épreuves du temps et se professionnalise, se bonifiant au fil des années et gagnant en maturité. Les compositions du groupe suivent les influences des moments de la vie traversés, assumant ainsi une jeunesse décomplexée jusqu’aux vies de famille, pas encore bien rangés… The Levellers, Pogues, Silencers et autre Dropkick Murphys sont de véritables références musicales pour le groupe au même titre que les Noir Desir, Eiffel, Pigalle et autres pointures du rock et des mots ! Des influences de tout horizon (rock, trad, ska, irish punk,…), un line up issu de nombreuses formations nantaises ou rennaises, une forte expérience de la scène (plus de 500 concerts) et une gestion du show font de Kervegan’s un groupe abouti et sincère. Fidèle à son envie de partager la musique et de capter le public le groupe propose aujourd’hui un set résolument rock tantôt familial et décontracté, tantôt adolescent et déjanté.

Kervegan's | Rock'n Roll Celtique Festif

Dimanche 16 août :

Kreiz Breizh Akademi # 7 Pour la promo n°7 de la Kreiz Breizh Akademi, les 18 musiciens mettent en commun leur expérience et leur sensibilité artistique dans un véritable laboratoire musical propice aux expérimentations, mais aussi au doute, à la confrontation d’idées au fil du processus créatif ! Le collectif musical travaille le thème du “bagad élargi” et s’est constitué autour de sonneurs issus de bagadoù ou de sonneurs de couple, auxquels s’ajoutent des instruments extérieurs au bagad pour renforcer et compléter le spectre musical. Proposer une nouvelle approche et ouvrir le champ des possibles, voilà l’enjeu de cette promotion. La puissance et la singularité du son du bagad se mêle au chant et à des accents cuivrés et électriques dans un grondement jubilatoire. La promotion a accueilli plusieurs spécialistes internationaux de la musique modale, des artistes du monde, artisans de la modalité contemporaine ou traditionnelle, d’Inde, du Proche Orient, des Balkans, du jazz : Fawaz Baker, Samir Kurtov, Jesse Bannister, Titi Robin, Sylvain Kassap, François Corneloup, Mehdi Haddab, Yom, Iyad Haimour… KBA #7 a ainsi construit un “son” unique où s’entremêlent improvisations modales, rythmiques complexes et thèmes locaux parfois si proches des autres musiques modales du monde. Sous la direction artistique d’Erik Marchand, le « parrainage » d’André Le Meut, le collectif inclut à son répertoire des airs provenant majoritairement du « pays vannetais » et du « Centre-Bretagne ». Cette création sera jouée en concert en 2019 et 2020, en Bretagne et au-delà. Tout en étant unies sous une même couleur musicale, ces pièces traditionnelles sont interprétées avec des approches d’orchestrations novatrices et des adaptations poétiques uniques.