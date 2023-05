France Bleu Breizh Izel radio partenaire officielle du Festival Lorient Océans du 29 juin au 2 juillet 2023 !

Festival Maritime Lorient Océans 2023

Lorient Océans est un festival maritime qui se déroule du 29 juin au 2 juillet 2023 à Lorient. Cette grande fête estivale met en valeur l’Histoire et l’identité maritime de Lorient et de sa Rade. Des bateaux du patrimoine comme le Français, le Marité, les Pen Duick rejoindront les bateaux de la Marine Nationale, des bateaux de pêche, de commerce ou encore de la course au large.

Des villages thématiques et de nombreuses animations seront proposées à quais et sur l’eau durant ce week-end.

ⓘ Publicité

Teaser Lorient Océans 2023

Le Grand Concert ! Samedi 1er Juillet

CLAUDIO CAPÉO ✨🔹 BERNARD LAVILLIERS ✨🔹CORINE ✨🔹Ella de Loria (Aurélia)

Une folle soirée lorientaise en perspective !

Ouverture des portes à 17h15 – Début des concerts à 18h30

Le Grand Concert ! Festival Maritime Lorient Océans 2023

Gagnez vos invitations au Grand Concert en écoutant France Bleu Breizh Izel !