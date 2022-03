France Bleu Champagne-Ardenne et Épernay mon amour : retour sur une édition exceptionnelle !

Pour la première édition d'Épernay Mon Amour, la ville avait mis les petits plats dans les grands, et France Bleu Champagne-Ardenne a donc promu l'opération sur son antenne.

Épernay mon amour avait pour but de déclarer son amour aux escapades et lieux touristiques de la ville au travers d'expériences inédites et atypiques.

De nombreux auditeurs et intervenants se sont succédé sur les ondes.

Nous avons sélectionné un petit florilège, rien que pour vous, à (ré)écouter sans modération !

Pauline Bonvalet, du champagne Bonvalet à Pierry, interviewée le 7 février à 8h15.

Emeline Marc, du champagne Didier Marc à Fleury-la-Rivière, interviewée le 10 février à 8h15.

Laurence Prévot, directrice de l'Office de Tourisme d'Épernay, interviewée le 14 février à 8h15, + le gagnant Jean-Pierre, en direct de Mourmelon-le-Grand.

La directrice de l'Office du Tourisme a confirmé que le succès avait été au rendez-vous, selon les premières estimations, et que cela pousse fortement à réitérer l'opération dans les prochaines années.

Une belle édition 2022 pétrie de romantisme et d'amour, diffusée sur France Bleu Champagne-Ardenne, comme chaque évènement local incontournable.