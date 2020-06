France Bleu et les croisières inter-îles vous offrent une escapade en catamaran

Pour la fête des pères et l'arrivée de l'été, prenez l'air du large à bord du catamaran Harmony...

A gagner du lundi 15 au vendredi 19 juin dans le "cahier de vacances" le grand jeu de l'été à 11h :

inter-îles

une escapade pour deux à bord d'Harmony le maxi catamaran de la compagnie INTER-ÎLES au départ de la Rochelle !

Toute la semaine jouez avec Lawrence Pernet au cahier de vacances, le grand jeu qui vous fait réviser vos connaissances de nos deux Charentes et vivez une expérience inoubliable...

Inter-îles Catamarans c’est la volonté de proposer une nouvelle expérience unique et mémorable, à bord de navires de qualité et faire découvrir le plaisir de naviguer sous voile, sans nuisances sonores autres que le bruit du vent et vagues - tout en découvrant la beauté de nos côtes, les îles des Pertuis ou les mystères du Fort Boyard.

La compagnie inter-îles & ses navires

Croisières Inter-îles proposent un large éventail de croisières autour des côtes de la Charente-Maritime, au départ de 5 ports. Mais aussi des sorties en mer à bord de catamarans à voile, des croisières à la découverte de lieux insolites et des liaisons vers l'île d'Yeu

croisières inter-îles La rochelle

www.inter-iles.com