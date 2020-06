France Bleu et Saintes croisières fluviales Palissy ont pensé aux mamans

Du 3 au 5 juin La Grande Révision prend la direction de la Charente et vous invite à monter à bord du Bernard Palissy 3 avec étape gourmande au Moulin de la Baine

Dès 11h, Jouez à la Grande Révision "spéciale fête des mères" et gagnez votre escapade sur la Charente avec repas au moulin de Baine...

le bernard palissy 3

Embarquez sur le nouveau bateau électro-solaire, Le Bernard Palissy III en compagnie de l'équipage de Pascal Duc pour découvrir la Charente autrement. Vous serez séduits par les incroyables paysages qui s’offrent à vous tout au long d’une paisible croisière fluviale. Les croisières sont proposées jusqu'en octobre et l'équipage vous attend pour partager, au fil de l’eau, de beaux moments d’émotion et de convivialité. Pensez à réserver !

www.croisieres-palissy.fr

Faites une halte gastronomique au Moulin de la Baine :Dans un cadre du XVIIe siècle, venez déjeuner ou diner dans ce moulin historique, construit sur l’ordre de Colbert, à Chaniers, entre Saintes et Cognac, au coeur de la Saintonge Romane. Jadis ce moulin avait sept passages d’eau qui en faisaient le plus puissant de la région : Il alimentait en farine de blé et d’orge la marine royale basée en aval, au port de Rochefort. Les gabares assuraient l’approvisionnement en grain et repartaient chargées de farine

le moulin de la Baine

www.moulin-baine.com

spécial fêtes de mères, une croisière accompagné du repas au moulin de la Baine à gagner en jouant avec Lawrence Pernet.

Alors rendez vous à 11h sur France bleu la Rochelle et bonne fête aux mamans !!!