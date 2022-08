France Bleu Gard Lozère s'engage pour la mobilité et teste pour vous l'extension de la ligne T2 à Nîmes

Montez le son dés 6h

Pour découvrir les nouveaux enjeux et les solutions qui se développent dans notre région, l'équipe se mobilise pour vivre cette journée pleine de promesses. Suivez l'émission et ses nombreux invités avec notamment Franck Proust, Président de Nîmes Métropole, conseiller municipal de Nîmes, Jean-Marc Campello, vice-président de Nîmes métropole, délégué aux mobilité et infrastructures de transports, conseiller municipal de Nîmes, Claude de Girardi, membre un bureau communautaire, déléguée au transport routier de voyageurs urbain et périurbain, adjointe de quartier mairie de Nîmes.

Tout le monde à bord

De 7h à 8h30 Clémentine Hairay sera dans le tram-bus pour découvrir la nouvelle portion entre Paloma et la Gare Centre. Entre des travaux qui ont généré beaucoup de perturbations dans la circulation et la surprise de découvrir un environnement modifié et embelli, on a envie de savoir si vous avez décidé de laisser votre voiture au garage, d'utiliser d'autres mode de transport, par souci d'économie ou pour l'environnement.

Témoignez

De 9h à 10h nous vous proposons des astuces pour rouler autrement et économiser le carburant. Vous avez changer vos habitudes, vous avez trouvé des solutions pour vous déplacer et économiser ? Partagez votre expérience !