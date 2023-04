France Bleu Gironde vous offre vos plus beaux cadeaux à l’occasion de ses 40 ans

1983 - 2023. Depuis 40 ans, France Bleu Gironde vous accompagne au quotidien. A l’occasion de cet anniversaire, nous vous offrons une ribambelle de cadeaux pour fêter cela avec vous. Du lundi 8 mai au vendredi 30 juin, jouez sur l’antenne du matin au soir (vers 6h40, 7h20, 10h20 et 17h20), mais aussi sur notre site France Bleu Gironde et gagnez. Pour vous : des expériences uniques !

ⓘ Publicité

Des cadeaux chaque jour à gagner

Jusqu’au 30 juin, gagnez une édition collector du maillot des Girondins de Bordeaux, 2 places pour le concert de The Week-end cet été à Bordeaux, des paniers gourmands 100% circuit-court, un vol en Montgolfière avec le château les 3 Roses, une expérience unique en simulateur de vol avec Aviasim, une visite unique des coulisses du stade Matmut Atlantique etc…

Retrouvez la liste complète des cadeaux et de nos partenaires :

Du lundi 8 mai au vendredi 30 juin 2023, fêtons ensemble l'anniversaire de France Bleu Gironde !

Rendez-vous chaque jour, du lundi 8 mai au vendredi 30 juin 2023, à l’antenne et sur notre site Internet et gagnez votre sélection pour le tirage du soir (vers 17h50). A vous les plus beaux cadeaux pour fêter les 40 bougies de France Bleu Gironde. Merci pour votre fidélité !