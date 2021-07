France Bleu la Rochelle en direct des Francofolies 2021

Retrouvez l'Equipe de France Bleu La Rochelle en direct des Francofolies du 10 au 14 juillet de 17h à 19h

Les concerts, les artistes réinvestissent l'esplanade Saint-Jean d'Acre pour notre plus grand plaisir. Du 10 au 14 juillet les plus grands artistes de la scène française se succéderont pour 5 soirs de concert aux Francofolies de La Rochelle. ► toute la programmation

France Bleu La Rochelle au cœur de l’événement

Tous les jours de 17h à 19h retrouvez les artistes en live, des rencontres sans oublier les interviews décalées de Tristan pour ne rien rater de cette édition 2021.

Bien plus qu'un festival musical, les "Francos" soutiennent tout au long de l'année les artistes émergents. Cette semaine est aussi un bel outil de sensibilisation à la préservation des océans. Au cœur du village Francocéan : des ateliers, des conférences, des bals, des baptêmes nautiques et des surprises au fil de l’eau !

Du live, en direct, tous les jours entre 17h et 19h

Vivez le festival en direct tous les après-midi entre 17h et 19h depuis le Quai Valin. Deux heures de direct au cœur des Francofolies avec les artistes et les festivaliers.

Entre 17h30 et 18h, nous mettrons à l'honneur la nouvelle scène française et nos Talents de l'Ouest programmé au festival OFF des Francofolies.

Samedi 10 juillet, retrouvez la folk du groupe poitevin The Amber Day.

The Amber Day, c'est avant l'histoire d'une rencontre entre des musiciens français et une chanteuse américaine.En Mars 2020, The Amber Day sort son premier titre, « Missing Man », accompagné d’un clip. Ce premier morceau donne lieu à de nombreuses chroniques, en France comme à l’étranger. Il ouvre alors la voie à un futur EP

The Amber Day sera en concert le samedi 10 juillet au bar "Les Mauvais Garçons" dès 20h à La Rochelle

Dimanche 11 juillet, place à MOrisse , auteure-compositrice-interprète et finaliste du Prix Georges Moustaki 2019. Remarquée aux 48e Rencontres d’Astaffort et finaliste du Prix Georges Moustaki 2019, MOrisse s’inscrit aujourd’hui dans la veine francophone des chanteuses à texte, portant « À Fleur de MOts » la sensibilité d’un répertoire dont la profondeur touche aux frissons.

MOrisse jouera le 11 juillet dès 20h au Bar l'Imprévu à La Rochelle

Lundi 12 juillet, place à Joao. Coup de cœur de l'équipe de France Bleu La Rochelle. JOAO est né sur la mer, a grandi dans les Caraïbes et habite l’Ile d’Oléron depuis six ans. Joao est en enfant de la nature – l’océan, les vagues, le surf – et de la musique. Un univers dans lequel il baigne depuis l’enfance grâce à ses parents.

A 21 ans, il a décidé d’en faire son métier. Auteur-compositeur et interprète, il a enregistré six titres dans un studio parisien, un premier album baptisé The beginning of the end.

Mardi 13 juillet : Showcase de Lupo. La fusion de la chanson-rap et de la musique électronique. LUPO nous transporte dans un climat noir et brillant, rencontre du troisième type ou plutôt de trois types : René au chant, Nico aux percussions et Fabien aux machines. Sans compromission, ils mêlent les ambivalences au cœur de leur projet artistique. Dans cette terre d’exil peuplée de métaphores, LUPO parvient à rendre audibles nos sentiments parfois contradictoires. Une Hypermnésie sincère et profondément humaine, miroir de nos heurts intérieurs.

Retrouvez Lupo en concert gratuit sur la scène Rochelle Océan le mardi 13 juillet à 14h

Mercredi 14 juillet , nous terminerons cette belle semaine avec Melvin dans les nuages. Des chansons qui parlent de nous, des chemins que l’on arpente, des rêves que l’on invente. Melvin nous emmène en voyage avec lui, dans les nuages.