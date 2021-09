France Bleu La Rochelle partenaire du Festival de la fiction du 14 au 19 septembre à La Rochelle

Le temps d’une semaine, la ville de La Rochelle va vivre au rythme de la fiction TV. En effet, à partir du 14 septembre prochain, le public, les producteurs et les stars du petit et du grand écran vont se retrouver dans les rues de la ville pour le Festival de la Fiction 2021.

Guillaume de Tonquédec sera le président du jury de la 23e édition du Festival de la Fiction TV de La Rochelle. — © Maxppp - Lionel GUERICOLAS/MPP/SIPA

Côté programmation, Stéphane Strano , le directeur du Festival promet « le meilleur de la rentrée audiovisuelle », soit 25 œuvres françaises inédites en Compétition officielle française, 11 œuvres en Compétition européennes et 6 en Compétition francophone.

Cette 23e édition sera présidée par une figure bien connue des téléspectateurs, Guillaume de Tonquédec, l’inoubliable Renaud Lepic de Fais pas ci, fais pas ça.

Concernant les créations françaises, la catégorie série longue (52 minutes) opposera notamment Fugueuse (TF1), adaptation d’une série québécoise sur une adolescente sombrant dans la prostitution avec Michaël Youn, Sylvie Testud et Fanny Cottençon, Mon Ange (TF1), où Muriel Robin incarne une mère à la recherche de sa fille disparue, mais aussi le drame policier de France Télévisions J’ai menti avec Camille Lou ou J’ai tué mon mari (13e rue), sur les violences conjugales.

Les sujets ne sont pas moins sombres du côté des téléfilms, avec A la folie (M6), sur l’emprise d’un pervers narcissique poignardé par sa compagne, et Boomerang (France Télévisions, avec Corinne Masiero), sur la mobilisation des employés d’une imprimerie après l’agression sexuelle d’un collègue.

En marge de la compétition, le festival proposera aussi des avant-premières attendues, comme la grosse cartouche de TF1, Une Affaire française sur l'affaire Grégory avec Guillaume de Tonquédec et Blandine Bellavoir ou Les particules élémentaires (France Télévisions), adaptation du roman éponyme de Michel Houellebecq, portée par Guillaume Gouix et Déborah François, ou encore L’Amour flou (Canal+), l’adaptation sérielle du film éponyme de Philippe Rebbot et Romane Bohringer. Nonna et ses filles (Arte), également à l'affiche de Séries Mania, la fantaisie signée et interprétée par Valérie Donzelli avec Miou-Miou, Virginie Ledoyen et Clotilde Hesme, sera aussi présentée aux festivaliers.