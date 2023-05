France Bleu Limousin et France Bleu Poitou vous invitent à participer à "500Ferrari contre le cancer"

La passion automobile pour la recherche du 1er au 4 juin 2023

Depuis presque 30 ans, l'association de bienfaisance "Sport et Collection" , avec le soutien du Club Ferrari France, réunit des véhicules d'exception pour soutenir la recherche contre le cancer. Sur le circuit du Val de Vienne , au Vigeant, entre Poitiers et Confolens dans la Vienne, défilent les plus belles voitures des plus prestigieux constructeurs : Ferrari, Lamborghini, Aston Martin ou encore Porsche pour les plus populaires.

ⓘ Publicité

Les collectionneurs présents viennent de toute l'Europe avec les mêmes envies et motivations : partager leur passion pour ces véhicules de rêve et aider le Pôle Cancérologie du CHU de Poitiers dont les dons ne cessent d'augmenter. L'an dernier, les dons s'élevaient à 400 000 euros, au total depuis la création de cet évènement, à savoir 1995, plus de 5,5 millions d'euros ont été versés en faveur du CHU de Poitiers.

"500 Ferrari contre le cancer" du 1er au 4 juin 2023 avec France Bleu Poitou et France Bleu Limousin - Sport et collection Facebook

Ce qui augmente également, c'est le nombre de visiteurs ! La qualité des animations, les démonstrations impressionnantes sur le circuit du Val de Vienne , les expositions ... ont rassemblé, en l'an dernier, 30 000 visiteurs.

Au fil des années, "Sport et Collection" est devenu un musée vivant de l'automobile.

France Bleu vous invite !

France Bleu Poitou et France Bleu Limousin vous offrent un séjour pour deux personnes à l'Isle Jourdain , à 6 km du circuit du Val de Vienne du 2 au 4 juin 2023 comprenant :

2 nuits dans un chalet du Village de Vacances de l'Isle Jourdains

Déjeuner et diner samedi 4 juin sur le circuit du Val de Vienne

l'accès à toutes les manifestations

Cliquez pour connaître tout le programme de "500 Ferrari contre le cancer"