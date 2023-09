France Bleu Limousin, partenaire de la 10ème édition Toques et Porcelaine les 22, 23 et 24 septembre à Limoges

Limoges, capitale des arts du feu et terroir de produits d’excellence

La 10ème édition de " Toques et Porcelaine " qui rassemble les chefs et les porcelainiers de renom ne pouvait pas se dérouler ailleurs qu'à Limoges, Capitale des Arts du feu. L'alliance entre la gastronomie et les arts de la table passe, du 22 au 24 septembre, par des parcours gourmands, des démonstrations de chefs ouvertes à tous et, le point fort, le diner de gala orchestré par 5 chefs étoiles.

La nouveauté 2023

Pour cette nouvelle édition, la ville de Limoges invite une brigade de 5 chefs étoilés : Nina Métayer, Fanny Rey, Tom Meyer, Alan Taudon et Thibaut Spiwack. Cette brigade assurera des animations accompagnées par les chefs locaux assurant la connaissance parfaite des produits de la région. des producteurs et artisans et bien entendu, les 20 porcelainiers limousins invités à cette biennale.

Le Programme jour par jour du 22 au 24 septembre.

Un chef limougeaud, parrain de Toques et Porcelaine

Voilà un manifestation que ne rate jamais Jacques Chibois , figure emblématique de la gastronomie française. Ce chef installé à présent dans le sud de la France, proposera pour cette 10ème édition un déjeuner dans les crèches le jeudi 21 septembre et un "menu de chef" dans les restaurants scolaires de la ville le vendredi 22 septembre**.**

Jacques Chibois, parrain de Toques et Porcelaine 2023 - Site Toques et Porcelaine

Les nombreux rendez-vous qui viendront rythmer cet événement :

Au Village Gourmand, place de la République

Au Potager Géant place de la Motte

A la Halle des Saveurs et des Savoir-faire au Pavillon du Verdurier

Grand diner de gala, temps fort de Toques et Porcelaine

Samedi 23 septembre à 20h, un dîner gastronomique sera spécialement imaginé et cuisiné pour l’occasion par les cinq chefs étoilés de la brigade.

Diner de Gala prévu Samedi 23 septembre à 20h. Uniquement sur Réservation / Photo non contractuelle - Site Toques et Porcelaine

"Véritable moment d’exception, ce dîner de gala sera servi pour 200 convives dans la plus belle des porcelaines, et dans le cadre atypique, sublimé pour l’occasion, de l'École nationale supérieure d'art et de design" / Ville de Limoges

FRANCE BLEU LIMOUSIN SERA EN DIRECT DE "TOQUES ET PORCELAINE", PLACE DE LA REPUBLIQUE, VENDREDI 22 SEPTEMBRE DE 16H A 19H ET SAMEDI 23 DE 14H A 16H

