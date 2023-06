France Bleu Limousin, partenaire de la nouvelle édition de Festi'Malemort les 7 et 8 juillet 2023

2 soirées, 4 artistes !

La ville de Malemort-sur-Corrèze a mis en place une nouvelle édition de Festi'Malemort avec une programmation très festive. Ce festival qui se déroule les 7 et 8 juillet sera installé à la Plaine des Jeux de la ville, plus précisément, au terrain Pasteur.

Ce rendez-vous se veut convivial et festif avec des artistes qui invitent à la danse :

Vendredi 7 juillet, à partir de 20H, Magic System et DJ Florum / Keen'v

MAGIC SYSTEM

La chanson des "Bleus" !! Cela n'a échappé à personne, en 2018 , le tube « Magic in the Air » du groupe ivoirien Magic System a accompagné l'équipe française de football. La chanson est diffusée dans les stades dès que l'équipe de France marque un but et à la fin des matchs. Succès dû au football et retour fracassant pour ce tube qui date de 2014.

MAGIC SYSTEM - Magic In The Air Feat. Chawki [Clip Officiel]

DJ FLORUM / KEEN'V

DJ Florum, de son vrai nom Florent Dumond, a fait ses premières armes dans sa commune en animant la fête des voisins de son quartier de St Pardoux l'Ortigier. Il rêve alors d'être DJ...C'est chose faite !

Il est le remixeur attitré de Keen'V, il a assuré également ces premières parties. Aujourd'hui, DJ Florum anime les nuits parisiennes ! Petit crochet estival au "pays" en assurant la scène du Festi'Malemort avec Keen'V

Rétrospective : Best-Of Keen'V en 3 min 30

Samedi 8 juillet, à partir de 20H : Collectif Métissé et Patrick Sébastien

COLLECTIF METISSE

Avec Collectif Métissé nous pourrons nous entraîner à la nouvelle danse de l'été !! Sa musique bouscule la vie des gens, notre vie, et toujours dans le bon sens. C’est bien simple : si la joie de vivre est contagieuse, alors le Collectif Métissé doit être reconnu d’utilité publique.

Le clip Officiel de la Danse de l'été du COLLECTIF MÉTISSÉ : VIVA LA FIESTA

PATRICK SEBASTIEN

Patrick Sébastien , incontournable enfant du pays qui ne conçoit pas un été sans scène, ni fiesta ! Il viendra justement nous la proposer La Fiesta à travers 30 ans de chansons. Accompagné de musiciens, il nous offrira ces plus grands tubes... des serviettes à tourner à la chanson des grenouilles en passant par les sardines bien évidement !!

Les deux soirées concerts sont prévues à 20H, ouverture du site à 18H30

Les réservations se font à la mairie de Malemort et sur le site de la ville.

