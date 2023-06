France Bleu Limousin, partenaire du 37ème Festival de la Luzège du 20 juillet au 15 août 2023

Valorisation, création, formation...l'ADN du Festival de la Luzège depuis plus de 30 ans

Au commencement, il y a ce lieu que les habitant de St Pantaléon-de-Lapleau en Corrèze désirent mettre en valeur : un ancien prieuré du 12ème siècle situé au bord des gorges de la Luzège au roc du Gour Noir. Pour valoriser ce patrimoine, quoi de mieux que d'y intégrer le talent et la culture ? C'est ce qui sera fait en 1987, première édition du Festival de la Luzège . Depuis, de nombreuses créations sillonnent quelques communes de la Corrèze, et, au fil des éditions, le festival de La Luzège , est devenu le rendez-vous estival qui sent bon le théâtre, l'été et les belles soirées sous les étoiles.

L'association Roc du Gour Noir qui gère le Festival de la Luzège ne s'arrête pas à la programmation théâtrale et estivale. Cette association reconnu d'intérêt général a plusieurs objectifs :

L'animation et la mise en valeur du site de la vieille église de Saint-Pantaléon-de-Lapleau.

Le développement de la vie culturelle et artistique en Corrèze, en Nouvelle Aquitaine et au-delà.

La création et la production d'œuvres artistiques et intellectuelles et leur diffusion.

L'organisation de manifestations culturelles et artistiques et toutes formes s'y rapportant, notamment le Festival de la Luzège en Corrèze.

L'innovation et la coopération culturelle et économique sur les territoires, en Corrèze et au-delà.

La formation professionnelle (et autre) dans les domaines de l'art, de la culture, du bien-être et de l'inclusion.

Vous pouvez vous aussi participer à un projet coopératif et apporter votre pierre à la construction et à l'évolution du festival et du projet artistique et culturel, ainsi que prendre part au développement du territoire de façon originale en adhérant à l'association Roc du Gour noir. Tout contact par mail : laluzege@gmail.com

Le Petit Prince en ouverture

Jeudi 20 juillet à la salle polyvalente de Champagnac-la-Noaille, le Festival propose le conte poétique et rêveur de Saint Exupéry joué et mis en musique par Fabrice Henry.

Romane Ponty Bésanger accompagnée du comédien-pianiste Vincent Pouderoux incarne Saint Exupéry et conte le voyage du Petit Prince à travers l'univers, sa rencontre avec d'autres mondes et le nôtre. Un conte musical sur l'amitié, l'amour, la vie, pour apprendre à apprivoiser l'autre.

Spectacle joué à 19H30 suivi d'un cabaret à 20H45, un concours des talents déluré porté par la troupe de la Luzège.

La poésie d'Antoine de Saint Exupéry dans "Le petit Prince", un conte philosophique qui séduit pour les valeurs qu’il porte, qui se transmet et se partage de génération en génération depuis 80 ans

Retrouvez "Le Petit Prince" tout au long du festival à La Chapelle Saint-Géraud, Liginiac, Lamazière-Basse, Sarran, Chameyrat et Arches.

