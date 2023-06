France Bleu Limousin, partenaire du 42ème Festival de la Vézère du 5 juillet au 12 août 2023

l'alliance de la musique et du patrimoine

Voilà plus de 40 ans que l e Festival de La Vézère s'attache à programmer de la musique de qualité dans les lieux exceptionnels de la Corrèze. Cette année, l'équipe du Festival présidée par Diane Du Saillant a choisi de nous faire entendre les prestations de 150 artistes venus des 4 coins du monde.

Le patrimoine corrézien sera mis en valeur. La beauté des lieux, la magie de la musique nous assurent des moments inoubliables ! Parmi le lieux choisis par le Festival : Les pans de Travassac, l'Auditorium Sophie Dessus à Uzerche, le théâtre de Brive, la cathédrale de Tulle...

Le "Stromae de l'accordéon" choisi pour l'affiche.

C'est Théo Ould qui a été choisi pour le visuel de cette 42ème édition. Ce jeune musicien marseillais, révélation soliste instrumentale aux Victoires de la musique classique 2023 sera en concert le 25 juillet à l'église d'Objat à 20H.

Teaser 42e Festival de la Vézère

Musique, littérature et grandes voix

Du 5 juillet au 12 août, l e Festival de la Vézère nous entraîne dans la diversité musicale. Dans cette programmation : l'Orchestre National d'Auvergne pour le coup d’envoi de cette 42ème édition sous la direction de Thomas Zehetmair, les « Saisons » de Vivaldi par l'Orchestre de la Garde Républicaine , ou les plus grands thèmes de Beethoven revisités par Jean-François Zygel, la poésie et la lecture des « Grande Dames du XXe siècle » aux Jardins de Colette à Varetz avec Julie Depardieu aux côtés de Juliette Hurel et Hélène Couvert ... Les grandes voix et chants feront également partie de la programmation : "les airs de Mozart "par Virginie Verrez, les polyphonies corses du chœur de Sartène..

Juliette Hurel, Julie Depardieu et Hélène Couvert pour la lecture aux Jardins de Colette le 19 juillet à 20H. - FdV

Hommage à Isabelle Du Saillant et à la rivière Vézère

Isabelle du Saillant, fondatrice avec son mari Guy et présidente du Festival jusqu'à il y a quelques mois, nous a quittés en décembre dernier. C'est l'Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine sous la direction artistique du chef et pianiste Jean-François Heisser qui rendra hommage à la fondatrice du Festival le 12 juillet au Théâtre de Brive à 20H. Pour ce concert, l'orchestre accompagnera la mezzo-soprano Aliénor Feix et le hautboïste Gabriel Pidoux.

La rivière Vézère sera à l'honneur pour cette 42ème édition grâce au pianiste Paul Lay et à sa formation trio Bach's groove. L'équipe du Festival lui a commandé une composition originale "hommage à la Vézère" et nous pourrons la découvrir en clôture du Festival le 12 août, à la Grange du Château du Saillant à 20H.

Paul Lay Trio - LIVE - Bach suite (Oscar Peterson)

