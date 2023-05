France Bleu Limousin vous invite à profiter du festival "Bordeaux fête le vin"

Un grand festival oenotouristique

Chaque année, en juin, Bordeaux Fête le Vin revient sur les quais de Bordeaux. Durant 4 jours, partez à la découverte de la grande diversité des vins de Bordeaux et de sa région à travers différentes animations. On retrouve les nombreux pavillons des appellations où les professionnels du vin partagent leur savoir-faire autour d’un verre à déguster. Pour les gourmands, rendez-vous au village gastronomique avec des spécialités locales issues du circuit-court. Sans oublier les nombreuses animations chargées d'émerveiller, comme tous les ans, des dizaines de milliers de visiteurs !

Les quais de Garonne se transforment en village des appellations, véritable invitation à la détente, aux rencontres et à la découverte. Votre déambulation vous mènera de dégustations en animations, pour plonger dans l’univers des vins de Bordeaux et de sa région. Sur plus d'un kilomètre, retrouvez 1200 vignerons et 80 appellations viticoles sans oublier de quoi se restaurer avec les producteurs gourmands de la région.

Une nouveauté spectaculaire pour l'édition 2023

400 drones viendront illuminer le ciel bordelais à l’occasion de deux spectacles proposés en soirée les vendredi 23 et samedi 24 juin. Toute première animation de drones réalisée en milieu urbain et dans un périmètre inscrit sur la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO.

Savourez "Bordeaux fête le vin" avec France Bleu Limousin

France Bleu Limousin vous invite à Bordeaux au coeur de la ville et du festival. Vous serez logés dans un hôtel 3*, vous aurez en poche vos Pass Dégustations et vos City pass pour flâner en ville.

Le Pass Dégustation pour Bordeaux Fête le Vin comprend 11 dégustations sur les Pavillons Vin :

1 dégustation sur le Pavillon “Vins du Médoc”

1 dégustation sur le Pavillon “Vins de Nouvelle-Aquitaine”

1 dégustation sur le Pavillon “Saint-Émilion - Pomerol - Fronsac”

1 dégustation sur le Pavillon “Bordeaux & Bordeaux Supérieurs Rouges”

1 dégustation sur le Pavillon “Mouton Cadet - Baron Philippe de Rothschild”

1 dégustation sur le Pavillon “Les Côtes de Bordeaux”

1 dégustation sur le Pavillon “Grave - Sauterne”

2 dégustations sur le Pavillon “Vins frais de Bordeaux”

2 dégustations “Coup de Coeur”

1 verre à dégustation et son étui porte-verre

1 carte à scanner sur les Pavillons pour débiter les dégustations

Le City Pass de 2 jours : le pass indispensable pour profiter pleinement de votre séjour à Bordeaux ! Sont inclus :

La Cité du Vin

Le Bassin des Lumières

15 musées et monuments

Transports illimités

1 visite de la ville (à réserver au comptoir de l'Office de Tourisme)

SEJOUR VALABLE POUR DEUX PERSONNES

