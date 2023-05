France Bleu Limousin vous invite à séjourner à Limoges au cœur du festival "Vins Noirs" les 3 et 4 juin

Entre frissons et saveurs !

Le festival "Vins noirs" est né des rencontres entre les auteurs de polars et les cavistes. un festival international qui dynamise le centre ville. et valorise la littérature Depuis plus de 10 ans, le polar se déguste à Limoges. Pour cette 11ème édition qui se déroule du 1er au 4 juin, plus de 20 auteurs seront présent ainsi que des vignerons venus de Bergerac, Bordeaux, Pyrénées Orientales, Languedoc ou encore du Gers.

La rencontre des auteurs de polars et des vignerons, "vins Noirs" un rendez-vous convivial à vivre à Limoges avec France Bleu Limousin - Vins Noirs Facebook

"Le 11e Festival international Vins noirs aura une ampleur sans précédent. Visite guidée Limoges à l’heure du crime, apéritif-énigmes, enquêtes et devinettes estampillées « Raisins noirs » pour les plus jeunes, cuisine criminelle aux Halles, escape game géant dans la ville sur le thème « Lupin contre Irène Adler » : jamais l’appellation de Village du polar n’aura été si méritée ! " Claire Caland, présidente du festival

Le "plus grand des voleurs", thème de cette nouvelle édition

L'édition 2023 de "Vins Noirs" a pour thème Lupin. Ce personnage né en 1905 sous la plume de Maurice Leblanc sera le sujet d'une grande exposition à voir à la BFM de Limoges dès maintenant et jusqu'au 10 juin, mais aussi, le personnage énigmatique et captivant d'un Escape Game géant organisé dans la ville de Limoges le dimanche 4 juin.

Une exposition à voir à la BFM de Limoges dans le cadre de "Vins Noirs" - Vins Noirs

Hommage à Joël Nivard

Vins noirs est le premier festival en France qui a proposé un évènement autour du polar et du vin, avec la présence d’auteurs en dédicaces et de vignerons faisant déguster leur production. Cette idée avait germé en 2011 dans les esprits d'auteurs du Limousin, spécialistes du polar : Franck Linol, Serge Vacher, Franck Bouysse et Joël Nivard pour faire naître la première édition en 2012.

L'auteur limougeaud Joël Nivard - Vins Noirs Facebook

Joël Nivard nous a quitté en Février 2023, pilier de ces rencontres polars et vins, il sera à l'honneur tout au long du festival et plus précisément lors de la soirée d'ouverture de "Vins noirs", vendredi 2 juin à 18H30, à la chapelle de la Visitation à limoges

La soirée d'ouverture et l'hommage à Joël Nivard, auteur de Limoges - Vins Noirs

