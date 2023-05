France Bleu Limousin vous invite au Château de Castel Novel et à la visite des Jardins de Colette à Varetz

Colette et la Corrèze

Sidonie-Gabrielle Colette est née le 28 janvier 1873. Avec une œuvre de plus de 70 ouvrages publiés de son vivant et à titre posthume, Colette est l’une des plus célèbres romancières en France et à l’étranger de la littérature française. Parmi ses romans les plus connus, on retient souvent la série semi-autobiographique des "Claudine", mais aussi "le blé en herbe" ou encore "Paradis terrestre".

On dit de Colette qu'elle était audacieuse et moderne. Elle est la deuxième femme à être élue membre de l’académie Goncourt en 1945 et en devient la présidence entre 1949 et 1954. Elle est également la première femme en France à recevoir des funérailles nationales.

Colette, vers 1910. - CC-Henri Manuel

Colette était une voyageuse, une amoureuse de la nature, et c'est celle de la Corrèze qui l'a charmée. Elle s'installera en 1911 à Varetz, au C hâteau de Castel Novel qu'elle surnommera "la grande baraque". C'est ici que grandira sa fille Colette Renée de Jouvenel, fruit de son mariage avec Henry de Jouvenel. Après leur séparation, Colette quittera Varetz en 1923 et laissera en souvenir, l'écriture de quelques romans inspirés des lieux : "L ’Entrave", " L’enfant et les sortilèges " mais aussi " La paix chez les bêtes " et " Mitsou ".

Le Château de Castel Novel à Varetz (19) - Château de Castel Novel Facebook

Sur les pas de Colette, Les Jardins consacrés

A Varetz (10 km de Brive) Les jardins de Colette dédiés à l’écrivaine est un lieu unique qui s'étale sur 5 hectares pour une escapade riche. Des jardins hors du temps pour retomber en enfance, jouer, éveiller ses sens sur les pas de la romancière et de la célèbre écolière impertinente, Claudine. Un voyage surprenant : Un labyrinthe géant de 5000m² et des jeux géants le long du parcours, de quoi passer une agréable journée en famille ou entre amis

Pour célébrer Colette, Les Jardins proposent des animations et une traversée de la vie de l'autrice avec des espaces thématiques qui retracent quelques étapes de sa vie : la Bourgogne, la Franche-Comté, la Bretagne, la Provence et bien évidement, la Corrèze qui évoque le temps de la maternité pour Colette.

Papillonnage dans les jardins de Colette

