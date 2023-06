France Bleu Limousin vous offre une soirée de gala avec les grands noms du cyclisme à Panazol

Moi, Lucho

Luc Leblanc, coureur professionnel, signe aux éditions Solar, "Moi, Lucho, l'important, c'est de rester vivant", un ouvrage écrit par le journaliste Guy Roger et préfacée par Eric Orsenna.

"Luc Leblanc fait partie du club resserré des cinq coureurs qui ont porté successivement le maillot bleu blanc rouge de champion de France, jaune de leader du Tour de France et arc-en-ciel de champion du monde. Il est resté dans les mémoires pour son panache et ses qualités de grimpeur qui le rendaient capable de scotcher sur place le grand Miguel Indurain.

Mais ce que le grand public ne sait pas, c'est que ce champion hors norme a construit toute sa carrière sur une jambe, après été victime, enfant, d'un chauffard qui tua son frère et le laissa estropié. Qu'il faillit être cuisinier et fut meilleur apprenti de France. Qu'il a traversé les affres de la dépression après une fin de carrière difficile qui le vit dépouillé de ses biens par des intermédiaires peu scrupuleux.

Au-delà de ces épreuves, Luc Leblanc revient après une grande sincérité sur les plus beaux exploits de sa carrière mais aussi sur ses erreurs de jugement. Une lucidité qui fait de lui un homme sage, désormais capable, à 56 ans, de considérer son expérience avec recul pour la transmettre aux plus jeunes"/ Solar éditions

"Moi, Lucho, l'important, c'est de rester vivant" de Luc Leblanc, livre à gagner sur France Bleu Limousin

Luc Leblanc dans les studios France Bleu Limousin © Radio France - Véronique Henry

Le gala des coureurs

A l'occasion de la sortie de cette biographie, une grande soirée de gala est organisée à Panazol, à la salle Guillemot samedi 17 juin à 19h. Pour ce gala mis en place par le Rotary Club Limoges Renoir , Luc Leblanc sera entouré des grands noms du cyclisme tels que Bernard Thevenet, Stephen Roche, Claudio Chiappuci, Thierry Marie pour ne citer qu'eux ..Mais aussi des coureurs de Nouvelle Aquitaine : Fréderic Brun, Alain De Carvalho et Marc Durant.

Dès 19h, tout le monde du cyclisme sera réunit pour un apéritif convivial avant de passer à table pour déguster le menu préparer par le chef du Restaurant du Golf de la Porcelaine à Panazol.

Une soirée de gala pour la bonne cause. Toutes les recettes seront reversées aux associations qui aident les enfants en situation de handicape en milieu scolaire.

