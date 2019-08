France Bleu Loire Océan au grès des flots...

Nantes, France

France Bleu Loire Océan en direct des Rendez-Vous de l'Erdre

Dès 15h00 ce samedi 31 août, retrouvez Bastien Michel en direct de la Péniche France Bleu Loire Océan des Rendez-vous de l'Erdre, pour un weekend jazz et belle plaisance. Reportages, interviews et concerts...

La scène France Bleu Loire Océan des Rdv de l'Erdre © Radio France - Hervé Marchioni

Au programme : Samedi, à 15h30 "Go to the Dogs", à 17h00 "Grove one". Dimanche à 15h30 "Andréas Schaerer duo", à 17h "Thomas Doucet & the G lights" et à 18h30 "Stomp Stomp"... Sans oublier, samedi soir, le Grand Concert de France Bleu Loire Océan

La scène nautique des Rdv de l'Erdre © Radio France - Hervé Marchioni

Samedi à 20h, venez applaudir, "Max and the Freaky Buds"

France Bleu Loire Océan, en direct des Rendez-Vous de l’Erdre, tout ce weekend. Nous vous invitons à nous rejoindre, entre 15h et 19h, samedi 31 août et dimanche 1er septembre, autour de notre péniche, quai Henri Barbusse à Nantes.

Les Rendez-Vous de l'Erdre