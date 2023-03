France Bleu Loire Océan en direct d'Expo-Vall' à Vallet

La foire exposition de Vallet, événement incontournable du pays Nantais a lieu chaque année le troisième week-end de mars. Ce salon permet d’exposer, de tester et de goûter de nombreux vins d’ici ou d’ailleurs. Beaucoup répondent à l’appel du vignoble : professionnels, négociants, amateurs, curieux…

EXPOVALL c’est 200 AOC Muscadets et Gros-Plan à découvrir au Salon des Vins de Nantes, 150 exposants d'activités diversifiées à cette exposition commerciale et plus de 10 000 visiteurs de Loire-Atlantique, Maine et Loire et Vendée.

Cette année Expo-Vall’ invite les cousins québécois. Le temps d’un week-end, les Muscadet sur lie des professionnels du vignoble vous sont présentés. Les stands généreux regorgent de spécialités culinaires du Pays Nantais et d’autres régions : vins de terroirs, huitres, chocolat, gâteaux, charcuteries, fromages… Les parfums se mélangent et se succèdent, les exposants vous invitent à la dégustation.

La foire du vignoble nantais s’installe, les 18 et 19 mars, au Champilambart de Vallet, de 9h30 à 20h30, entrée gratuite sur les deux jours.

Retrouvez Benjamin Robin, en direct d’Expo-Vall’, samedi 18 mars de 10h00 à midi sur France Bleu Loire Océan