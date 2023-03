France Bleu Loire Océan en direct de Challans

France Bleu Loire Océan s’installe dans la capitale du Marais Breton ! Challans, pays du canard et de la volaille labellisée, célèbre pour son animation « Autrefois Challans », une foire à l’ancienne qui vous ramène en 1900. Costumes d’époque, vélos et engins motorisés, métiers, le folklore maraîchin et la noce maraîchine…

De 6h00 à Midi Pauline Espagno, Alexandre Ruiz, Cathy Kerzerho Jean Jacques Lester et Gilles Colliaux, vous prose d’aller à la rencontre, d’un bottier passionné par son métier. Des équipes, de Ecocyclerie « Recyc'la Vie », ou encore de l’Oasis, l’épicerie sociale qui fête ses 10 ans. Côté culture, nous découvrirons la programmation du cinéma le Triskell et irons bouquiner à la librairie le Chat Lent… Enfin les gourmands trouveront leur bonheur avec les chocolats d’exception de la manufacture de chocolat 20° Nord 20° Sud et les plats typiques, du restaurant Caillebotte, élaborés avec les produits maraîchins par son chef Sylvain Bourmaud.

Venez nous rejoindre, mardi 14 mars au bar PMU « Le Central Café », 2 Place Aristide Briand, face à l’entrée des halles du marché de Challans.