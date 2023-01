France Bleu Loire Océan en direct du club nantais de foot Saint Médard de Doulon

Fondée en 1963, la section Football de l’ASC Saint Médard, club du quartier Nantes Est, est un des clubs phares de l’agglomération nantaise. La section Football de l’ASC Saint Médard de Doulon est composée de 470 licenciés dont 50 filles, 80 dirigeants et dirigeantes, 2 arbitres, 2 salariés... Ce qui place le club dans les plus gros clubs de Nantes en terme d’effectif. Précurseur dans le développement du Football Féminin en groupement avec le RACC depuis 2012 / 2013, rejoint par la Saint Pierre de Nantes en 2015 et depuis 2017 avec Le pin Sec. L’équipe, Seniors A, évolue au niveau Régional 2, ce qui en fait le 3ème club de Nantes en terme de niveau après le FC Nantes en L1 et Bellevue en R1.

Retrouvez Patrick Cathala, Karina Ykrelef et Abraham Donny en direct, de 16h00 à 19h00, du club de foot nantais la Saint Médard de Doulon, ce lundi 9 janvier sur France Bleu Loire Océan