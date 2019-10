France Bleu Loire Océan en direct du Croisic

Le Croisic, France

« Le Festival du film du Croisic, De la Page à l’Image, place la ville du Croisic comme un port de longs-métrages. Les arrivages, chaque année, améliorent la qualité du Festival. Les réalisateurs, acteurs, scénaristes, écrivains, amis et aussi représentants des sociétés de distribution s’y invitent de plus en plus. Les avant-premières, avec parfois plus de trois mois d’avance, sont de plus en plus nombreuses et les débats avec le public et les équipes de films sont de plus en plus passionnants et intenses. »

De la Page à l'Image 2019

La 14ème édition du festival du film du Croisic se déroulera du 11 au 20 Octobre 2019. Patrice Leconte a succédé à Claude Chabrol en tant que parrain officiel du Festival du film du Croisic. Parmi les invités de cette édition 2019, Pierre-François Martin-Laval - Mélanie Doutey - Thierry Beccaro et tant d’autres...

Retrouvez, Jean-Jacques Lester, en direct du Festival de la Page à l'Image au Croisic, samedi 12 octobre, entre 16h et 19h, sur France Bleu Loire Océan