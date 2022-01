France Bleu Lorraine à la neige, en direct de la station de ski de Gérardmer

France Bleu Lorraine passe le weekend à la neige et vous fait découvrir les activités hivernales de la station de ski de Gérardmer dans les Vosges.

Les équipes de France Bleu Lorraine à Metz et à Nancy s'installent au pied des pistes de ski vosgiennes. Rendez-vous près de l'Office du Tourisme de Gérardmer où s'installe le studio France Bleu. L'occasion de découvrir les nombreuses activités, visites et dégustations dont vous pouvez profiter dans cette station vosgienne.

France Bleu Lorraine à la neige !

Marc Grandmontagne, Ilan Malka, Damien Colombo et Xavier Montpied, entourés des équipes techniques de France Bleu, vous invitent à venir les rejoindre. Ils vont à la rencontre des adeptes de la montagne et de la neige, passants, skieurs, familles... Surprises et sourires au rendez-vous ! Ils reçoivent les acteurs qui font vivre ce coin de montagne : commerçants, restaurateurs, producteurs, office du tourisme, les personnels de la station de ski...

Rendez-vous à l'antenne de France Bleu Lorraine samedi 22 janvier de 9h à 12h30 et de 15h à 17h, dimanche 23 janvier de 9h à 12h30.

Pour en savoir plus l'Office du Tourisme de Gérardmer

Pour en savoir plus sur le domaine skiable de Gérardmer