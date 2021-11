France Bleu Lorraine soutient le Téléthon 2021 : Innover pour guérir

Rendez-vous les 3 et 4 décembre pour la 35e édition du Téléthon ! Découvrez les actions menées par les bénévoles près de chez vous, comme à Lutzelbourg ou à Thionville, participez et inscrivez votre manifestation.

Innover pour Guérir

Le Téléthon 2021 sera celui des retrouvailles ! Après un Téléthon 2020 perturbé par la crise sanitaire, le 35e Téléthon sera festif et solidaire, renouant avec ses valeurs de convivialité sur le terrain !

Le Téléthon 2021 est aussi celui des victoires remportées et à venir. Car oui, le Téléthon - grâce à la mobilisation populaire - a déjà tout changé pour Victoire, pour Jules et pour d'autres enfants atteints, comme eux, de maladies rares.

Déposez vos manifestations pour le Téléthon !

Vous organisez une marche, une vente de produits Téléthon, une soirée, un tournoi ou tout autre manifestations au profit du Téléthon : inscrivez-vous dans le module ci-dessous et elles seront lues à l'antenne.

France Bleu Lorraine, partenaire du Téléthon 2021

France Bleu Lorraine au plus près de cette grande manifestation de solidarité qu'est le Téléthon et de ses bénévoles. Retrouvez les temps forts en Moselle tout au long de la semaine et du week-end sur l'antenne, sur francebleu.fr et nos réseaux sociaux.

La Caravane de l'Espoir : les sapeurs-pompiers de la Moselle vont parcourir près de 240 km à vélo ! Au départ de Lutzelbourg jeudi 2 décembre prochain, ils traverseront de nombreuses communes (Longeville-les-St-Avold, Creutzwald, Moulins-les-Metz...) pour arriver à St Julien-les-Metz le lendemain : ils collecteront évidemment tous vos dons en chemin.

les sapeurs-pompiers de la Moselle vont parcourir près de 240 km à vélo ! Au départ de Lutzelbourg jeudi 2 décembre prochain, ils traverseront de nombreuses communes (Longeville-les-St-Avold, Creutzwald, Moulins-les-Metz...) pour arriver à St Julien-les-Metz le lendemain : ils collecteront évidemment tous vos dons en chemin. Ethan, 4 ans, ambassadeur du Téléthon 2021 en Moselle : il a tout juste 4 ans, il est originaire de Neufvillage et souffre d'une maladie génétique rare, la myopathie myotubulaire qui se traduit par une faiblesse musculaire et une détresse respiratoire.

Il sera l'un des visages de la lutte contre la maladie et des espoirs de traitement.

>>> A réécouter : Gérald Brun (coordinateur Téléthon Moselle-Est et pompier) nous en dit plus au micro de Céline Krouchi dans la Lorraine qui brille.

Thionville, la ville lumière !

Huit communes relèveront un défi fil rouge pendant les 30 heures en recomposant le mot T.E.L.E.T.H.O.N grâce à leur initiale. Et c'est la ville de Thionville qui ouvrira le bal le 3 décembre : c’est parti pour un défi inédit, filmé par les caméras de France Télévisions.

à lire aussi Thionville sera une des huit villes ambassadrices du Téléthon 2021

Pour incarner la première lettre du mot Téléthon, direction donc Thionville qui rendra hommage à son savoir-faire industriel en érigeant un « T » en acier de 10 mètres de haut. Une lettre XXL illuminée de centaines de leds prendra forme progressivement sur la place de l’hôtel de ville.

Vous pouvez aussi retrouver les nombreuses manifestations organisées en Moselle - plus de 140 cette année - sur le site du Téléthon Moselle.

Soutenir, agir, donner !

Soutenir l'association AFM-Téléthon, c’est aider les chercheurs à développer des thérapies innovantes pour guérir les maladies rares. C'est aussi aider l'association à mettre en place de nouvelles actions sociales pour accompagner les malades et familles à chaque étape de la maladie.

>>> Pour faire un don en ligne

>>> Par téléphone au 3637

>>> Par SMS : envoyer DON au 92007