France Bleu Lorraine : respirez et détendez-vous tout l'été avec votre radio préférée !

Tout cet été, France Bleu Lorraine vous fait voyager à travers toute la Lorraine et vous offre vos places pour les meilleurs parcs de la région. À vous de jouer !

C'est l'été sur France Bleu 🌞

France Bleu Lorraine vous accompagne tout cet été - comme tout au long de l'année - pour mieux vous faire sourire, découvrir la région et surtout pour vous couvrir de cadeaux.

Et pas besoin d'aller bien loin pour en profiter ! Ecoutez France Bleu Lorraine et participez à notre jeu du "Cocktail de l'étépo" tout au long de la journée pour gagner vos invitations dans de nombreux parcs de loisirs et de détente de la région.

Les attractions de Walygator Parc

Les chaises volantes à l'entrée du parc © Radio France - Clément Lhuillier

Entre sensations fortes et rires joyeux, retrouvez 40 attractions ainsi que de nombreux spectacles dans ce parc familial situé à Maizières-les-Metz.

Parmi ces attractions, retenons les inoubliables Monster (le plus long roller-coaster inversé d'Europe), la Rivière Sauvage (les bûches, comme tout le monde l'appelle), l'Anaconda (les Montagnes russes) ou encore Mistral (les chaises volantes)

à réécouter Au Parc Walygator, la nouvelle saison se prépare

Le parc de loisirs Pokeyland

Pokeyland à Fey © Radio France - Nathalie Milion

Grand parc de loisirs basé à Fey, Pokeyland propose plus de 30 activités pour tous les goûts et tous les âges, le tout en pleine nature entre Nancy et Metz

Dans une même enceinte, passez du Paintball avec 5 terrains thématisés, à l'accrobranche qui propose 9 parcours (dès 3 ans), en passant par l'escalade, le mini-golf et la nouveauté 2022 le Waterjump avec ses 15 toboggans.

Le Parc Animalier de Sainte-Croix

Un ours au parc animalier de Sainte-Croix © Radio France - Romain Dézèque

Lieu de découverte de la faune Européenne et de la biodiversité mondiale, le Parc Animalier de Sainte-Croix s'étend sur 120 hectares de nature à Rhodes.

Découvrez 1 500 animaux en semi-liberté, 130 espèces sauvages et domestiques et 46 lodges nature au cœur du parc mais aussi de nombreux spectacles et animations proposés pendant tout l'été.

à réécouter Les animaux de l'été au Parc de Sainte Croix

En quête de bien-être avec la Villa Pompéï et le Thermapolis

La villa Pompéi © Radio France - Damien Colombo

Composant le Pôle Thermal d'Amnéville, la Villa Pompéï (Spa thermal) et Thermapolis (centre aqualudique en eau thermale) vous proposent soins, bien-être, et fraîcheur !

Repos et détente assurés à la Villa Pompéï - entre bassins d'eau chaude thermale et soins visage et corps - dont l'entrée est réservée à un public majeur. Pour toute la famille (dès 4 ans), Thermapolis c'est des bassins intérieurs et extérieurs mais aussi des saunas et hammams.

Et ça n'est pas tout !

Peut-être aurez-vous la chance de remporter vos entrées pour le Zoo d'Amnéville, le parc d'attractions Fraispertuis City, le parc de loisirs pieds nus La Ferme Aventure ou encore le premier parc aérien au monde Le Parc du Petit Prince.