France Bleu Lorraine vous propose : où sortir ce week-end des 19 et 20 novembre 2022

Spectacles, concerts, cinéma, visites, balades, loisirs, sports, ateliers, restos... France Bleu vous propose une sélection de sorties pour tous les goûts et tous les âges pour le week-end des 19 et 20 novembre 2022.

Des fripes ! Des fripes, des fripes, des fripes (mais pas que) ☎

Le salon Metz Vintage fait son grand retour tout ce week-end au Parc des Expos de Metz.

Friperie, mobiliers, déco, jouets mais aussi animations et restauration vous attendent dans une ambiance délicieusement rétro qui ne manquera de ravir les nostalgiques et passionné.e.s de la mode vintage.

Entrée 5€ - Restauration (foodtrucks) et buvette (dont bar à bières) sur place. Plus d'infos sur le site de Metz Expo ou dans notre article dédié.

Retour en l'an Mil 👑

19ème Salon du Livre d'Histoire de Woippy les samedi 19 et dimanche 20 novembre, de 10h à 19h : le Moyen-Âge est à l'honneur.

Plus de 60 historiens, écrivains et romanciers seront présents ainsi qu'une quarantaine d'associations culturelles et historiques pour tout autant de découvertes, dédicaces et échanges, conférences, tables rondes mais aussi des expositions.

Entrée libre. Plus de renseignements sur le site du Comité d'Histoire Régionale de la Région Grand Est.

Beaujolais Nouveau 🍇

L'arrivée du Beaujolais Nouveau est prévue pour ce jeudi 17 novembre. Pour le déguster (avec modération évidemment) de nombreuses soirées spéciales sont organisées dans toute la Moselle en particulier ce samedi soir que ce soit à Théding , au Chalet du Forst avec le traditionnel plateau de cochonnailles, tout comme à la salle Mandela de Algrange dès 19h ou encore au centre socioculturel du Herrenwald à Faulquemont où il s'accompagnera d'une soirée dansante !

Les réservations sont vivement conseillées.

Nul doute que vous pourrez également le découvrir au Salon Vins & Terroir qui se déroule tout le week-end au Centre socioculturel Ru-Ban du Ban-Saint-Martin et au profit des Chiens Guides de l'Est. Entrée : 5€/personne avec un verre offert.

