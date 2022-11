France Bleu Lorraine vous propose : où sortir ce week-end du 05 et 06 novembre 2022

Spectacles, concerts, cinéma, visites, balades, loisirs, sports, ateliers, restos... France Bleu vous propose une sélection de sorties pour tous les goûts et tous les âges pour ce week-end.

Jusqu'au 13 novembre 2022 45ème édition du Festival du film italien de Villerupt

jusqu'au au 13 novembre, faites le plein d'émotions au 45e Festival du Film Italien de Villerupt !

17 jours de festivités, 4 villes partenaires, 8 salles, plus de 80 films et plus de 300 séances.

A lire : Festival du film italien de Villerupt

Pour tous les cinéphiles, un rdv incontournable ! - @VilleDeVillerupt

Jusqu'au 6 novembre 2022 fête de la Bière et de la Choucroute à Metz !

La ville de Metz vit au rythme de sa Fête de la Bière et de la Choucroute, Les amateurs d'ambiance bavaroise seront ravis !

Des repas : choucroute ou des spécialités à la broche (cochon de lait, jarret, poulet rôti), sont proposés pendant toute la durée de cet événement.

Un orchestre anime la Fête de la Bière à Metz en semaine, tandis qu'un grand orchestre bavarois vous fera danser les vendredis, samedis et dimanches.

A lire : Fête de la Bière et de la Choucroute, place de la république à Metz

RDV jusqu'au 6 novembre pour déguster une bonne choucroute ! - @VilleDeMetz

Salon du comics et de la BD à Hayange 5 et 6 novembre !

Les 5 et 6 novembre prochains de 10 h à 18h, le Salon du Comics et de la BD fait son grand retour à Hayange à la salle le Molitor à Hayange.

Une belle exposition autour de personnages de BD et comics et objets de collection, rediffusion des épisodes de Gaston Lagaffe, atelier dessin et bourse aux livres vous attendent.

Les cosplayeurs sont les bienvenus !

Les 5 et 6 novembre, un RDV à vivre en famille ! - @VilleDeHayange

Soirée Loto à Stuckange le samedi 5 novembre !

Organisé par l'APE des Mésanges , ouverture des portes à 18h30 début des jeux 20h places réservées jusqu’à 19h30.

Soirée Loto animée par Yolande

Cascade de chèque cadeaux de 20 à 500€. Réservation fortement conseillée au 06.80.93.67.00

Les bénéfices de cette soirée permettront de subventionner le voyage scolaire des élèves de primaires.

Une soirée pour gagner de magnifiques cadeaux ! - @l'ApeDesMésanges

Marché Artisanal Thionville/ Elange le 6 novembre !

Après le succès de la 1ère édition, l'APE Elange Les Semailles propose son 2ème marché artisanal le dimanche 06 novembre 2022 de 10h00 à 17h00.

Il y aura de quoi trouver des idées et avancer ses courses de Noël !

14, route Buchel Thionville/ Salle du Buchel. Entrée gratuite.

RDV le dimanche 6 novembre de 10h à 17h ! - @l'apeDesSemailles

Grande bourse aux jouets à Moyeuvre Grande dimanche 6 novembre !

Organisée par l'ASF, la bourse aux jouets de 10h à 17h00 se déroulera le 6 novembre à Salle des sports de Moyeuvre - Grande / Avenue du conroy. Entrée gratuite.

Venez en famille le dimanche 06 novembre à la Bourse aux jouets ! - @L'asfMoyeuvreGrande

Salon de l'Artisanat à Uckange le dimanche 6 novembre !

Nouvelle édition du salon de l’Artisanat organisé par le Comité d’Animation d'Uckange.

Dimanche 6 novembre 2022, de 10h00 à 18h00, au centre socio culturel "Le Diapason" entrée gratuite.

Rendez-vous incontournable de cette fin d’année où de nombreux artisans exposeront leurs créations et leur savoir-faire, pour les amateurs ou curieux attirés par l'art de la création.

RDV à Uckange pour le Salon de l' Artisanat ! - @VilleDeUckange

