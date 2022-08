France Bleu Lorraine vous propose: où sortir ce week-end du 6 et 7 août ?

Besoin d'idées pour occuper votre week-end ? France Bleu vous propose une sélection de sorties ! Alors à vos agendas : Les 6 et 7 août 2022, il y a de quoi faire en Lorraine !

Spectacles, concerts, cinéma, visites, balades, loisirs, sports, ateliers, restos... France Bleu vous propose une sélection de sorties pour tous les goûts et tous les âges !

Le Moulin de Buding en Fête tout cet été 2022 !

Une panoplie d'évènements vous attendent pour cet été :

La nuit des étoiles : Vendredi 5 août au Parc de la Canner à Buding .

Vendredi 5 août au Parc de la Canner à Buding Festival de la matières : Du dimanche 21 au dimanche 28 août 2022 ;

Parc de la Canner.

Du dimanche 21 au dimanche 28 août 2022 ; Parc de la Canner. Show des Flying dunkers : Acrobates et membres de l’équipe de France TeamGym, les Flying Dunkers comme leur nom l’indique, défient les lois de l’apesanteur pour effectuer des figures.

Acrobates et membres de l’équipe de France TeamGym, les Flying Dunkers comme leur nom l’indique, défient les lois de l’apesanteur pour effectuer des figures. Fête de la Bière : Vendredi 2 et samedi 3 septembre à partir de 18 h et dimanche 4 septembre toute la journée au Parc de la Canner.

Vendredi 2 et samedi 3 septembre à partir de 18 h et dimanche 4 septembre toute la journée au Parc de la Canner. Les Journées Européennes du Patrimoine : Dimanche 18 septembre de 14 à 18h au Moulin de Buding.

Dimanche 18 septembre de 14 à 18h au Moulin de Buding. Guinguette éphémère : Du mercredi 1er juin au jeudi 7 juillet : le mercredi, samedi et dimanche de 13 h à 22 h / du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août : 7j/7 de 13h à 22h.

Moulin de Buding - Facebook de la page Moulin de Buding - @Moulin de Buding

Tout le programme : Visites, animations, le Moulin de Buding est en Fête tout cet été 2022.

Le Rêve Américain d'Hagondange le 7 août 2022 !

Envie de découvrir de superbes voitures de collection américaines et européennes, venez nombreux à l'espace Ballastière d'Hagondange.

Une immersion totale dans la culture Américaine de 10h à 18h...

Le Rêve Américain pour les mordus des USA le 7 août Hagondange ! © Getty - @Gettyimages

Soirée Génération 80 à l'aérogare Metz !

Ce samedi 6 août, venez profiter d'une soirée à l'esprit des années 80 ! Musique industrielle, pop, rock, il y en aura pour tous les goûts. La soirée se déroule de 21h à 01h45. L’entrée est de 5€.

Samedi 6 août, revivez les années 80 ! - @AérogareMetz

Festiv’été à Mondelange !

C’est la deuxième soirée des Festiv’été ce samedi 6 août ! À partir de 19h, rendez-vous à la place du Général de Gaulle ! Au programme, piste de dance et DJ, fête foraine jusqu’à minuit, buvette et restauration, et un feu d’artifice à 23h.

Festiv’été à Mondelange ! Pour le plaisir des petits et grands. - @Festiv’étéMondelange

