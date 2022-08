France Bleu Lorraine vous propose : où sortir ce week-end du 20 et 21 Août 2022 ?

Besoin d'idées pour occuper votre week-end ? France Bleu vous propose une sélection de sorties ! Alors à vos agendas : ces 20 et 21 août 2022, il y a de quoi faire en Lorraine !

Fête Lorraine : folklore et traditions les 20 et 21 août à Metzervisse !

Samedi 20 août dès 18h et dimanche 21 août à partir de 11h, Metzervisse Village lorrain fait revivre les métiers d’antan et les traditions : forgeron, tailleur de pierres, battage à l’ancienne, vieux tracteurs, vieilles voitures, des groupes folkloriques avec son défilé dans la rue et bien d’autres encore.

Restauration, jeux et animations sur place ;

Entrée, spectacles et parkings gratuits.

Spectacle équestre « EQUIDANSE » au Lac de la Madine :

Chevaux et danseurs se partagent la piste ! Assistez aux représentations de la troupe Equidanse le samedi 20 août de 20h à 22h30 et le dimanche 21 août de de 15h à 17h30.

Flamenco, danse orientale, numéro de haute école, numéro de liberté exceptionnel, cheval de trait star des magazines de mode, cheval dansant aux longues rênes ainsi qu'un numéro entre une chèvre et son ami cheval : passionnés, famille ou curieux, laissez-vous émerveillez par l'art équestre !

Réservez vos billets ou achat sur place : 15€ pour les adultes et 10€ pour les enfants (-12 ans).

Spectacle EQUIDANSE

Pour les aventuriers : le labyrinthe végétal de Vigy !

Divertissement original garanti, le labyrinthe s'adresse à tous, petits et grands, groupes ou particuliers : chacun peut y progresser à son rythme !

Découvrir son chemin parmi les allées tracées dans un champ de maïs, trouver la clé des énigmes sur les divers panneaux jalonnant le parcours, tel est le challenge proposé. Alors à vos baskets !

Ouverture du lundi au samedi de 13h à 19h ;

Ouverture le dimanche et les jours fériés de 11h à 19h ;

Tarifs Individuels : Adulte : 3,50 € / Enfant : 2,50 € pour les moins de 12 ans ;

Possibilité de faire du VELORAIL !

Des nocturnes sont également organisées.

Labyrinthe de Vigy - Site du Labyrinthe de Vigy

Marché Nocturne le samedi 20 août à St-Quirin !

Rendez-vous le samedi 20 août 2022 de 16h à 22h30 à Saint-Quirin sur la place du Camping Municipale pour le Marché Nocturne !

Producteurs et artisans Qualité Mosl : volaille et viande de bœuf et de porc, fromage et produit laitier au lait de vache et de chèvre, pains spéciaux, caramels, miel, confitures, safran, plantes aromatiques, sirops, infusion, glace de la ferme, bières artisanales, vin de Moselle... bougies parfumées artisanales, produits tournés et poterie, objets et décorations en tissu, chaussons souples en cuir, personnalisable, sacs molletonnés personnalisables, créations décoratives, bijoux faits main en fimo et cuir, objets de décoration et meubles à base de carton recyclé… Ca donne envie non ?

Restauration et animations :

Musique ambulante ;

Balade à dos de poneys ;

; Démonstration de conduite de troupeau d'oies avec chien de berger ;

; Mini ferme (Moutons et chèvres) par l’Association LIENS ;

Nombreuses activités par L'Atelier des Compétences (Land'Art, hôtel à insectes, herbier à épices, attrapes rêve, bracelet corde, ...) ;

Visite du Chalet du Club Vosgien de Saint-Quirin, échange et découverte des randonnées autour de Saint-Quirin ;

Exposition du concours photo 2021 « Le temps qu’il fait » ;

À partir de 21h : Spectacle « Les allumeurs d’étoiles » par la compagnie Lilou.