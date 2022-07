France Bleu Lorraine vous propose : où sortir ce week-end du 30 et 31 Juillet 2022 ?

Besoin d'idées pour occuper votre week-end ? France Bleu vous propose une sélection de sorties ! Alors à vos agendas : ces 30 et 31 juillet 2022, il y a de quoi faire en Lorraine !

Spectacles, concerts, cinéma, visites, balades, loisirs, sports, ateliers, restos... France Bleu vous propose une sélection de sorties pour tous les goûts et tous les âges !

Championnat de France de canoë-kayak slalom !

Ce 30 et 31 juillet 2022, dernier week-end pour les Championnats de France de canoë-kayak à l’Ile du Saulcy (bassin de la Pucelle) de Metz. 900 embarcations et, plus de 3000 personnes attendues dont, les meilleurs athlètes français qui s'affrontent pour décrocher un titre de champion de France.

Alors passionnés ou au détour d'une balade, on n'hésite pas on y va !

Fête patronale à Argancy !

Samedi 30 juillet et dimanche 31 juillet c'est la fête patronale à Argancy ! Auto-tamponneuses, manèges pour enfants, bal gratuit, thé dansant... investissent les lieux !

affiche Argancy

Les idées sorties en plus :

Concert à Forbach !

Le dimanche 31 juillet, le groupe Evergreen Harmony joue un concert de 16h à 18h à la roseraie du parc du château du Schlossberg ;

L’animation est gratuite. Buvette et restauration sur place.

Super tournoi ping pong à Metz !

En plus de proposer un brunch tous les dimanches de 11h à 15h cet été, l’Aérogare organise ce dimanche 31 juillet un tournoi de ping pong ouvert à tous : aussi bien pour les débutants que pour les plus expérimentés !

Le tournoi aura lieu de 11h à 17h.

L’entrée est gratuite.

Apéro-concert avec Les Tambours du Bronx à Uckange !

Ce samedi 30 juillet, le groupe de percussions Les Tambours du Bronx vous donne rendez-vous de 19h à 20h30 pour un apéro-concert en plein air au parc du haut-fourneau U4, pour un tarif de 6€.

Une visite guidée du lieu est possible sur réservation. Cependant, seul le créneau de 21h40 est disponible puisque le créneau de 21h et 21h20 sont déjà complets !