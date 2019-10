France Bleu Nord et PAIRI DAIZA vous invitent à fêter Halloween

Du 26 octobre au 3 novembre, Pairi Daiza fêtera Halloween. Cortèges de créatures, conteurs, musiques et spectacles pour tous les publics, bals de sorcières, concours de déguisements, nourrissages spéciaux pour les animaux, rencontre avec « ces bêbêtes qui font peur » » (les reptiles et araignées...)

Halloween à Pairi daiza c'est aussi le concours du plus bel épouvantail et l'avalanche de citrouilles au programme. Cerise sur le gâteau: le jardin des Mondes prolongera ses heures d’ouverture jusqu’à 21h.

On se déguise ? - Pairi Daiza

France Bleu Nord vous propose de gagner votre Pass Famille ( 4 personnes) pour fêter Halloween à Pairi Daiza ! Jouez dans La BARAQUAQUIZZ cette semaine pour tenter d'emporter votre Pass

Halloween à Pairi Daiza

Le Parc :

Situé non loin de Valencienne et de Lille, Pairi Daiza s’étend sur 75 hectares.

Il propose un voyage à travers 8 mondes dans lesquels s’épanouissent plus de 7.000 animaux de 700 espèces. Et, on peut même y dormir au cœur du territoire des animaux. 50 logements aux architectures et décorations directement inspirés de la culture amérindienne sont proposés pour vivre des moments privilégiés en connexion directe avec la Nature.

Observer les ours de son séjour, au réveil, découvrir les loups de son sauna privatif, en soirée, se détendre sur sa terrasse orientée plein sud, le regard tourné vers les imposantes otaries de Steller. Tous les prix comprennent deux jours et une nuit dans un logement exceptionnel devant les animaux, au cœur du parc, un repas du soir trois services dans un excellent restaurant, un petit déjeuner buffet avec champagne, un accès 24/24 au monde, des moments privilégiés avec la faune, un accès à l’entièreté du parc avant les visiteurs d’un jour, des boissons dans les logements et le parking. Les tarifs varient entre 130 euros et 190 par personne et par séjour demi-pension deux jours/une nuit (selon le type de logement choisi et son taux d’occupation)

Depuis la naissance ce 8 août de Baby Boy et Baby girl, les jumeaux pandas géants, Pairi Daiza est le seul parc européen à héberger 5 pandas géants.

On peut voir aussi des centaines de bébés, poissons et oiseaux y compris. A Pairi Daiza, toutes les naissances sont le fruit d’accouplements naturels. C’est pourquoi on a le bonheur de voir naître des petits tout au long de l’année. Toutes les grossesses des mammifères sont naturelles à l’exception des pandas géants. En effet, le cycle reproductif des pandas géants est encore méconnu par la communauté scientifique internationale et faire des bébés, dans la nature comme dans les parcs animaliers est un vrai challenge. Non seulement leur libido est très faible mais les femelles pandas ne sont fertiles qu’une seule fois par an, durant 1 à 3 jours.

La Dernière Frontière, le nouveau et 8ème monde de Pairi Daiza, propose de partir à la découverte de la culture des Amérindiens, ces premières tribus indiennes qui ont fait leurs les terres sauvages de la Colombie-Britannique, à l’Ouest du Canada…

Des terres où les cueilleurs de baies côtoyaient les pêcheurs de saumon, il y a près de deux siècles. Des terres où les ours partagent aujourd’hui encore leurs territoires avec les loups et où les otaries de Steller, les plus grandes du monde, règnent sur les côtes. « La Dernière Frontière », c’est un monde de 8 hectares qui regroupe, entre rivières et bois des espèces animales parmi les plus extraordinaires : ours bruns, ours noirs, loups gris, loups du Canada, puma, castors, daims, élan, wapitis, otaries de Steller, marmottes,… Et environ 1.000 plantations de près de 50 variétés différentes pour s’enfoncer dans les bois de l’Ouest canadien : érables, épicéas, bouleaux, cyprès, mélèzes,… Ainsi que des constructions et objets façonnés par des artistes locaux et rapportés pour certains du Canada : totems géants sculptés, peintures, canoés,…

Infos + ICI pairidaiza.eu