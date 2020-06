France Bleu Occitanie vous invite au Cap d'Agde à l’Hôtel Cap Pirate + un baptême de plongée Abyss Plongée

Jouez avec France Bleu Occitanie et gagnez -en septembre- en famille une nuit à l’Hôtel Cap Pirate **** PLUS un baptême de plongée Abyss Plongée !

Et si on vous offrait UNE NUIT de rêve pour 4 personnes au Cap-d'Agde en septembre ?

Et si on vous offrait en plus un baptême de plongée pour 2 personnes ?

Situé à 800 mètres d’une des plus belles plages du Cap d’Agde et de la Méditerranée, mais aussi à quelques minutes d’Agde et du Grau d’Agde, l’hôtel a été conçu pour faire rêver les enfants et émerveiller les adultes.

Profitez de ce séjour pour vivre une expérience unique au milieu d’un décor de cinéma mêlant fiction et réalité. Et passez une nuit en famille dans la suite moussaillons

ABYSS PLONGÉE : BAPTÊME DE PLONGÉE

Centre et école de plongée installé sur le port du Cap d’Agde depuis 1997, Abyss plongée vous invite à un baptême de plongée pour deux personnes !

COMMENT JOUER ?

Tous les matins entre 6h et 9h appelez le 05.34.43.31.31 et estimez la valeur totale du lot.

Et... et c'est tout ! Vendredi, si votre estimation est la plus proche de la valeur totale du cadeau, alors c'est vous qui gagnez !

LE PRIX A ESTIMER :