France Bleu Occitanie vous offre 50€ en carte cadeau

Les trésors d'Occitanie sont comme leur nom l'indiquent... des trésors ! Et des trésors qui rapportent 50€ si vous les découvrez !

Et si on vous offrait 50€ à dépenser comme bon vous semble ? 50€ à dépenser dans vos enseignes préférées, et même sur Internet !

LA LISTE DES ENSEIGNES PARTENAIRES

Où dépenser sa carte-cadeau ?

COMMENT JOUER ?

Tous les jours, de 11h à midi, on joue ensemble aux Trésors d'Occitanie.

Chaque jour, 4 candidats doivent découvrir un trésor d'Occitanie (ville, village, montagne ou rivière) grâce aux indices donnés par l'animateur. Il faut être le plus rapide mais attention, une seule proposition est possible !