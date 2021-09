France Bleu Occitanie vous offre un W.E. "Brassens à 100 ans" à Sète

Jouez avec France Bleu Occitanie et partez en W.E. à Sète pour fêter l'événement "Brassens à 100 ans" ! Nuit à l'hôtel, visite guidée, balade en bateau, diner... pour vous et la personne de votre choix !

ll y a bientôt 100 ans, Georges Brassens voyait le jour à Sète. Sa ville natale, dans laquelle il a grandi et qui est restée son port d’attache, l’a fortement inspiré. Poète, compositeur, interprète, Brassens a marqué le siècle par sa liberté de parole, son goût de la poésie, de l’impertinence et de l’amitié. Et à l’occasion du centenaire de sa naissance, Sète met à l’honneur son poète.

Brassens a 100 ans

À GAGNER

1 nuit avec les petits-déjeuners à Sète pour 2 personnes

2 visite guidée à pied "du petit Georges au grand Brassens"

2 entrées sur le bateau le Roquerols

1 diner pour 2 personnes sur le bateau le Roquerols

Et vous pouvez choisir vos dates préférées jusqu'à la fin de l'année.

Le Roquerols

Du petit Georges au grand Brassens

COMMENT JOUER ?

Du lundi au vendredi, de 11h à midi, jouez avec Pascal Wijsbroek pour être "Au-dessus de la mêlée". Le principe est simple, il suffit de faire le meilleur score de la semaine en ne donnant que des bonnes réponses. Histoire-géographie, conjugaison, mathématiques… et connaissances de notre région. Inscrivez-vous dès 10h30 du lundi au vendredi au 05 34 43 31 31