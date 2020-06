France Bleu Occitanie vous offre une semaine au Cap d'Agde + 1 croisière-repas

Jouez avec France Bleu Occitanie et gagnez en famille une semaine de vacance en septembre dans l'Hérault en mobil-home au Camping Mer et Soleil du Cap d'Agde + une croisière-repas pour deux sur le Canal du Midi. Un cadeau d'une valeur totale de 461 euros !!!

Et si on vous offrait UNE SEMAINE de vacance sur la côte méditerranéenne en septembre ?

Et si on vous offrait en plus UNE CROISIÈRE-REPAS pendant ces vacances ?

Jouez AU DESSUS DE LA MÊLÉE pour gagner une semaine en famille au Camping Mer et Soleil du Cap d'Agde ! 7 jours et 6 nuits en mobil-home pour 4 personnes.

Et n'ayez pas peur d'avoir trop chaud, le Camping Mer et Soleil saura vous mettre à l'aise avec son parc aquatique et familial

La piscine

Et aussi son espace détente Balnéo Spa : sa piscine hydromassante, son jacuzzi, son hammam, son sauna, sa salle de relaxation, son solarium extérieur !

Le SPA

UNE CROISIÈRE-REPAS

Oui, vous pouvez gagner EN PLUS une croisière-repas ! Pendant votre séjour vous aurez la possibilité de profiter d'une croisière sur le Canal du Midi au départ d'Agde.

Une croisière de 6 heures en amoureux, vous laisserez vos enfants s'amuser au Camping Mer et Soleil et à vous la tranquillité et le plaisir d'une balade et d'un repas.

Croisière-repas

Comment jouer?

De 11h à midi, jouez avec Pascal Wijsbroek pour être "Au-dessus de la mêlée". Le principe est simple, il suffit de faire le meilleur score de la semaine en ne donnant que des bonnes réponses. Histoire-géographie, conjugaison, mathématiques... et connaissances de notre région. Inscrivez-vous dès 10h30 du lundi au vendredi au 05 34 43 31 31

Les toboggans

ON RÉCAPITULE :

Votre semaine en famille en mobil-home pour 4 personnes en septembre

L'accès au parc aquatique et à l'espace détente Balnéo Spa

Une croisière-repas pour deux sur le Canal du Midi.