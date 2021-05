France Bleu Paris fête la radio

France Bleu Paris thématise toute sa semaine autour de la radio. Des souvenirs en pagaille avec des invités d'exceptions sont au programme. Nous donnons également la parole à le relève !

Demandez le programme !

Toute la semaine

Le 5 sur 5 - Déborah Grunwald donne la parole à un animateur culte de la bande FM ! Difool, rare dans les médias a accepté de se confier sur son parcours. Ses débuts, Lovin Fun, sa discrétion, sa passion et l'avenir de la radio... C'est au programme !

L'Happy Hour - Toute la semaine, Robin Grimaldi et David Kolski accueillent la relève ! 10 jeunes en cours de formation au STUDEC viennent à l'antenne nous proposer une chronique autour de la région :

Lundi : Clarisse Delezaive (Shany’z) & Guillaume Stoeber et à 17h15, Hervé Godechot, membre du CSA pour nous parler de l'illumination de la Tour Eiffel et du programme des festivités ! Mardi : Manon Le Yan & Medhi Jaziri Mercredi : Manon Rax & Benjamin Martins Jeudi : Anaïs Person & Marion Froissart Vendredi : Clémence de Ronne & Jules Quillet

Le jeu "Le Blind Test le plus court du Monde" cèdera la place au "Blind Test des grandes voix de la radio" pour vous permettre de tester votre culture radiophonique deux fois par émission et de gagner de superbes cadeaux. Robin Grimaldi, qui vous donne ses incontournables ciné et série, vous dévoilera les plus grands films sur la radio durant cette semaine spéciale.

Mardi 1er Juin

Tous Experts Solidaires spéciale Fête de la radio !

100% PSG, le mag' : Candice Prévost ancienne joueuse du PSG et responsable des opérations de la fondation PSG pour « Radio Necker », radio associatif fondé par le PSG aux profils des enfants malades.

Mercredi 2 Juin

100% PSG, le mag' : Julien Froment d’Europe 1 en charge d’un podcast passionnant « ASSOCIÉ N°1 » consacré aux premières années du PSG.

Jeudi 3 Juin

100% PSG, le mag' : Max, ex animateur vedette de radio, désormais speaker officiel pour les équipes féminines de foot et de hand du PSG

Vendredi 4 Juin