France Bleu Poitou vous invite à l'avant première du film « J'irai mourir dans les Carpates » le 14 juillet

Antoine de Maximy au Loft de Châtellerault mardi 14 juillet pour présenter son premier film ! Gagnez vos invitations pour "J'irai mourir dans les Carpates"

Il a parcouru des dizaines et des dizaines de kilomètres tout autour du monde, il a passé les frontières d'un paquet de pays, sac au dos et caméras à l'épaule. Après avoir filmé ses périples pour la télé dans "J'irai dormi chez vous", Antoine de Maximy s'attaque au grand écran en mettant en scène sa propre disparition. Il signe la réalisation de "J'irai mourir dans les Carpates", un film France Bleu. Dans ce thriller, l'aventurier joue son propre rôle et partage l'affiche de son film avec Alice Pol et Max Boublil.

Antoine de Maximy est au Cinéma le Loft de Châtellerault pour présenter son film en avant-première ce mardi 14 juillet à 18h.