France Bleu prend le soleil sur le littoral dès lundi

À partir de lundi, France Bleu vous suit dans vos vacances. France Bleu Nord et France Bleu Picardie s’unissent pour vous accompagner à la plage ou vous apporter du soleil à la maison. Rejoignez-nous en direct chaque matin de 9h à midi. Et pour commencer en beauté, France Bleu à la côte se pose du 5 au 9 juillet au camping « Le Perroquet » de Bray-Dunes près de Dunkerque.

France Bleu vous accompagne en vacances pour que vous ne manquiez jamais d’idées sorties. Dès 9h, des invités se succéderont autour de la table pour vous faire découvrir des lieux incontournables et parler de leurs passions. À 10h, à vos fourneaux ! Restaurateurs et producteurs locaux partagent leurs meilleures recettes et leurs bonnes adresses. Et à 11h, place au grand jeu de l’été, « la Battle de campeurs » pour des défis à relever en famille.

Retrouvez la tournée France Bleu à la côte à partir de lundi et jusqu’à la fin de l’été. Rendez-vous sur le littoral des Hauts-de-France à travers huit destinations. On vous attend nombreux chaque jour dès 9h. Il y a forcément une étape près de chez vous :

- Du 5 au 9 juillet : « le Perroquet » à Bray-dunes

- Du 12 au 16 juillet : « le Robinson » à Fort-Mahon- Plage

- Du 19 au 23 juillet : Groffliers

- Du 26 au 30 juillet « la Dune Fleurie » à Quend

- Du 2 au 6 aout : Gravelines

- Du 9 au 13 aout : « la Vache verte » à Conchil-le-Temple

- Du 16 au 20 aout : Merlimont

- Du 23 au 27 aout « le Walrick »Saint-Valery-sur-Somme

Clara POYET