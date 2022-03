France Bleu Provence 100% solidaire avec le peuple ukrainien

En Provence on est solidaire ! C'est ce que nous allons raconter ce mardi 15 mars avec les associations et les institutions qui se mobilisent et accueillent des ukrainiens. Collectes d'argent, de denrées, de matériel mais aussi accueil de réfugiés dans les familles, les clubs, les écoles.

Le programme de cette journée spéciale :

Un baladeur à H+55 chaque heure de 8h à 18h avec :

Michel Roux, premier adjoint au maire de Salon-de-Provence / 3 camions sont partis de Salon.

Emmaüs Marseille

Cirque Ciam d’Aix qui s’apprête à accueillir des élèves de l’école de Kiev.

Le 6h-9h :

Ligne ouverte : 15 jours après les premières arrivées de réfugiés, comment participez-vous à l'effort de solidarité ?

-Reportage avec des interprètes/traducteurs, des Russes notamment, qui se mettent à dispo-Reportage avec une famille qui accueille, les difficultés qui peuvent apparaître.

-Invitée 8h10 Asso Marseille Odessa, mobilisée depuis le 1er jour.

Côté culture :

9h10 l'actu des médias : WeUkraine est une plateforme qui recense des initiatives solidaires, listées par région, en faveur du peuple ukrainien.

Annonce des concerts au profit de l'Ukraine

Il était une voie : L'histoire des rues de Crimée à Marseille et Toulon

Côté saveurs méditerranéennes :

Christophe Doussoulin, Pizzaïolo à Ventabren.

Ce pizzaiolo a créé un évènement de solidarité pour l'Ukraine "Pizz and Love, not war" en partenariat avec la fédération française de pizzaiolos et l'équipe de France des pizzaiolos.

Le lundi 21 mars dans sa pizzeria "O grain de Pizz" une 20 aine de PIzzaiolos se mobilisent pour réaliser de 11h à 21h00 des Margarita au prix unique de 8€ et l'intégralité des fonds rassemblés seront investis dans l'achat de fournitures essentielles (pour les réfugiés et les civils Ukrainiens)

Christophe est concerné par le conflit puisque sa future femme est ukrainienne.

Comme son mariage, nous allons aussi marier cuisine italienne et ukrainienne

L'Happy Hour :

Entre 16h et 18h, Vous appelez France Bleu Provence et vous partagez vos initiatives en direct!

Invité 16h35 : Claude Migner: Auteur- compositeur pour " Rock against the War" titre réalisé par un collectif de chanteurs issus de plusieurs groupes du sud-est ( Lançon , Aix, Marseille). Cette chanson est chantée en français et en plusieurs langues

Invité 17h35 : Régine Douzenel pour le collectif d'Actions Culturelles et le Secours Populaire Français propose JEUDI 17 MARS, de 18h30 à 21h30 à la Chapelle des Minimes, Place Guibert à La Ciotat une rencontre avec des artistes provençaux lectures, chansons.

100% OM :

Maryna Lukasheva membre de l'association "Solidarité Ukraine - Marseille". Zoom sur l'accueil des jeunes dans les clubs de foot à Marseille.