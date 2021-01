France Bleu Provence est sur France 3 Provence Alpes

Du lundi au vendredi, de 7h à 8h40, France Bleu Provence Matin est sur France 3 Provence Alpes

Vous écoutez France Bleu Provence, alors regardez la sur France 3.

Tous les matins, dès 7h, des infos tous les quarts d’heure, un invité toutes les demi-heures et votre avis et vos témoignages par téléphone au 04 42 38 08 08

France Bleu Provence vous rend service avec la météo près de chez vous, l’info route et les circuits courts...

France Bleu Provence Matin c’est aussi les plus belles images de Marseille et de la Provence sur les musiques que vous chantez.