France Bleu Provence Matin revient sur France 3 le lundi 15 juin

Pendant la crise sanitaire, la diffusion de la matinale de France Bleu Provence sur France 3 Provence-Alpes avait été suspendue.

Dès le 15 juin, la matinale de France Bleu Provence revient sur France 3 Provence-Alpes. Actualités, services et de bonne humeur avec, des infos près de chez soi et plus loin, des infos locales toutes les 15 minutes, des infos trafic et mobilité en temps réel.

Retrouvez du lundi au vendredi Philippe Richard, Camille Payan et Florent Le Saux à la télévision sur France 3 Provence-Alpes de 7h à 8h40 et à la radio sur France Bleu Provence de 6h à 9h.

Pour recevoir France 3 Provence-Alpes partout en France :

Darty 302

Fransat 311

Orange - TNT SAT 323

Free 324

Canal Sat 372

Bbox - Bouygues 492

Numericable (LaBox) SFR 453

Et dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, l'Ouest-Var, les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes sur le canal 3 de la TNT.