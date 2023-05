France Bleu Provence partenaire de la 3è édition "Les chefs à St Tropez fêtent les producteurs"

Les organisateurs de cette grande fête de la gastronomie ont naturellement choisi comme parrain, le chef emblématique du Petit Nice à Marseille, triplement étoilé, Gérald Passedat. Depuis qu'il a repris les fourneaux de l'établissement créé par son grand père en 1917 il explore toute la richesse maritime de la Méditerranée, associée aux produits issus de l’arrière-pays provençal. Il a rappelé au micro France bleu Provence à quel point il est important de mettre en valeur ceux qui cultivent la terre, se lèvent tôt, se couchent tard, ont les mains burinés par le soleil et le labeur, ceux sans qui les cuisiniers, les pâtissiers ne seraient rien.

Gérald Passedat, le parrain de cette 3è édition "Les chefs à St Tropez fêtent les producteurs" aux côtés de Bruno Cayron, maraîcher bio à Tourves, dans le Var. - Véronique Lopez - Véronique Lopez

A la suite du concours de tarte tropézienne, le vainqueur, Julien Coulon, chef pâtissier du restaurant doublement étoilé d'Eric Canino, La Voile de l’hôtel La réserve à Ramatuelle a expliqué que le secret de sa réussite est surtout dans la simplicité et l'amour. Ce qu'a confirmé en cœur le duo triplement étoilé Arnaud Donckele et Maxime Frédéric du Plénitude de l’hôtel Cheval Blanc à Paris.

Arnaud Donckele, 3 étoiles également avec son restaurant La Vague d'Or à St Tropez, a activement participé à la création de cette fête. Pour lui c'est grace à la folie et la passion des producteurs qu'il peut procurer de l'émotion. Une notion bien plus complexe a atteindre que l'expérience.

Arnaud Donckele à droite, Maxime Frédéric à gauche avec Julien Coulon vainqueur du concours de la tarte tropézienne, ont été interviewés par Véronique Lopezet - Bénédicte Meunier

L'ancien chef pâtissier du Byblos Stéphane Marin a présenté, avec son chef Bastien Guiral, leurs dernières créations à base de miel et de framboises. Depuis 3 ans les deux compères ont créé à Cogolin une pâtisserie où ils ne travaillent que les fruits de la région et passent par les circuits courts.

Les pâtisseries de Stéphane Marin et Bastien Guiral de la Pâtisserie Marin à Cogolin - Véronique Lopez

France Bleu Provence a tendu le micro aux producteurs afin qu'ils parlent de leur passion, comme Bruno Cayron , maraîcher bio à Tourves qui livre ses légumes aux étoilés et grands noms de la cuisine de notre région, mais aussi :

-Béatrice Bellon, maître confiturière des Gaillardises de l'Ubaye , championne du monde de confiture.

-Loïc de Salneuve de La Bastide de Cabrière à Collobrières qui fournit le chef Arnaud Donckele en fromages de chèvre.

-Karine Blanc de Sarabar et ses poivres rares.

-Pascal Flori et ses charcuteries Corses d'exception du Nebbiu

-Julie de Quosentis nez culinaire, reconnue Producteur Artisan de Qualité par le Collège culinaire de France et membre des Toques Françaises créée des extraits naturels pour les grands chefs.

-Dali, la créatrice des Sablés marseillais , une biscuiterie artisanale et originale à Marseille où ses créations sont basées sur le thème de la mer en s’adaptant aux saisons.

-Le Pâtissier Thibault Licata basé à Fréjus qui remet au goût du jour une tradition française : le baba au rhum mais à la mode italienne, en bocaux !

-Et Romain de La provençale , réalise, à Cuers, des confitures traditionnelles au chaudron avec un taux glycémique très bas puisqu'elles sont faites avec du sucre naturel de bouleau, le xylitol.